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706 gündür kayıp Kader Buse'nin babası: Sen gittin bulamadık; bulamıyoruz

30.12.2020 11:21 | Son Güncelleme:
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706 gündür kayıp Kader Buse'nin babası: Sen gittin bulamadık; bulamıyoruz

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Kader Buse Acar'dan 706 gündür hiçbir iz bulunamadı. Baba Ahmet Acar yaptığı, "Sen gittin de bulamadık; bulamıyoruz seni, saf kalpli meleğim" paylaşımı ise duygulandırdı.

Kemer'de, 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde, annesinin kullandığı aracın Ağva Deresi'ne sürüklenmesi sonucu üniversite öğrencisi Kader Buse Acar kayboldu. O günden itibaren jandarma, sahil güvenlik, emniyet ekiplerince yapılan aramalarda 25 Ocak'ta Kader Buse Acar'a ait çanta ve içindeki şarj cihazı, küpe, tarak ve şal gibi malzemeler, aracın sürüklendiği derenin ıslahında, yan duvarları tutması için konulan kayaların arasında bulundu. Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, Ağva Deresi'nden denize doğru sürdürüldü. 27 Ocak'ta ise derenin denize döküldüğü noktanın sağ tarafında yer alan Çamyuva sahilindeki 4 yıldızlı otelin plajında, Kader Buse Acar'a ait ayakkabının sol tekine ulaşıldı. 2 Mayıs 2019 Cuma günü ise kayıp Kader Buse Acar için gıyabi cenaze namazı düzenlendi.

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'SEN GİTTİN DE BULAMADIK'

Kader Buse'yi hortum felaketinde kaybeden babası Ahmet Acar ve anne Ayla Acar ise 706 gündür kızlarıyla ilgili gelecek haberi bekliyor. Acılı anne ve babanın sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımları ise yürekleri dağlıyor. Baba Ahmet Acar'ın en son paylaşımı ise eşi ve kızıyla birlikte yaptıkları Kıbrıs gezisinde çekilen görüntü ve fotoğraflar oldu. Baba Ahmet Acar, bu anları, "10 Mart 2018'de bizi Kıbrıs'ı gezdirdiğin günler babişim. Bugün dere çok sitemli dolu yavrum. Çok yağmur yağdı. 24 Ocak 2019 saat 14:26:33 saniyede olduğu gibi, Rabbim can kaybı yaşatmasın. Babişim. Sen gittin de bulamadık; bulamıyoruz seni, saf kalpli meleğim" ifadeleriyle paylaştı.

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DHA

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