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70'lerden günümüze müzikal bir yolculuk: Düşperest

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 14:19 | Son Güncelleme

TAŞRA Kabare, Oğuz Utku Güneş'in yönettiği 'Düşperest' adlı kabare oyunu ile yeni sezona merhaba diyor.

70'lerden günümüze müzikal bir yolculuk: Düşperest

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)- TAŞRA Kabare, Oğuz Utku Güneş'in yönettiği 'Düşperest' adlı kabare oyunu ile yeni sezona merhaba diyor. Cemal Toktaş ile Nergis Öztürk'ün hikayesinden Ayça Işıldar'ın uyarlayarak yazdığı 'Düşperest' oyunu, bir şarkıcının 70'lerden günümüze müzikal yolculuğunu ve kendine varışını anlatıyor. Cemal Toktaş, Nergis Öztürk ve oyunun müziklerini yapan Şevki Çepa'nın başrolünü paylaştığı eğlencesi bol kabare oyunu 19-25-26 Kasım'da Kadıköy'deki Taşra Kabare'de izleyicilere buluşacak.

70'lerden günümüze müzikal bir yolculuk: Düşperest

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