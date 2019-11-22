HABER

70'lik adam, 16 yaşındaki kıza tacizden gözaltına alındı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 16:55 | Son Güncelleme

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 16 yaşındaki H.Y.'yi elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.I.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

70'lik adam, 16 yaşındaki kıza tacizden gözaltına alındı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 16 yaşındaki H.Y.'yi elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.I.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.I.S.'ye, kendisinin ve genç kızın oturduğu siteye yaklaşmama cezası verildi.
'BANA 'BENDEN DAHA AHLAKLISIN' DERDİ'
A.I.S.'nin 4 yıl önce evlendiği eşi M.S. (60), bu iddiaları duyduğunu ancak inanmadığını ve polis eve geldiğinde gerçek olduğunu anladığını ifade edip, "Bir yıl önce eşim hakkındaki bu iddiaları duydum. Ancak kendisine toz konduramadım. Kendisini balla börekle besledim. Böreği severdi. O da bana her zaman 'Benden 10 numara yükseksin, benden ahlaklısın. Ben seni hak etmiyorum' diye iltifat ederdi. Dedikoduları duyunca kendisine sordum. Öyle bir şey olmadığını söyledi ve iddiaları yalanladı. Dün eve polis gelince her şeyin gerçek olduğunu anladım" dedi.
EŞİNE BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ
M.S., ayrıca A.I.S.'nin kendisine boşanma davası açtığını yeni öğrendiğini belirtip, "Ben onu beslerken, ona bakarken o bana boşanma davası açmış. Dün elime tebligat ulaştı. 12 Aralık'ta davamız var. Beni herkese rezil etti" diye konuştu.
'1 YILDIR TACİZ EDİYORMUŞ'
H.Y.'nin annesi M.Y. ise A.I.S.'in kızına bir yıldan beri tacizde bulunduğunu ve olayı yeni öğrendiğini söyledi. A.I.S.'nin cep telefonundan kızına mesajlar attığını da belirten M.Y., şikayetçi olduklarını dile getirerek, "Biz ona dede gözüyle bakarken o bu ahlaksızlığı yapmış" dedi.
Ayrıca, A.I.S.'in H.Y.'ye attığı mesajlar, ortaya çıktı ve bu mesajlar, polis kayıtlarında yer aldı.

FOTOĞRAFLI

70'lik adam, 16 yaşındaki kıza tacizden gözaltına alındı (2)

PARTNERŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el eleŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el ele
TBMM'deki skandal iddiaya ilişkin açıklamaTBMM'deki skandal iddiaya ilişkin açıklama
Öğrencilerden, şehit öğretmenin annesine duygulandıran hediyeÖğrencilerden, şehit öğretmenin annesine duygulandıran hediye
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Bursa ve Ankara merkezli çok sayıda ilde operasyon

Bursa ve Ankara merkezli çok sayıda ilde operasyon

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

Dev marketin ortakları hisse satışı yapıyor

Dev marketin ortakları hisse satışı yapıyor

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Adalet Bakanı Gül'den arabuluculuk sistemi açıklaması

Çok önemli düzenleme yaptık

TBMM'den 'sahte bal' iddialarıyla ilgili açıklama

TBMM'deki skandal iddiaya ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Erken seçim Türkiye'nin gündeminde değildir

Erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu! AK Parti'den açıklama

Ankara Garı önündeki patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

100 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Zanlı cinayetten bir gün önce 16 yaşındaki çocuğa tehdit mesajı atmış

Cinayetten bir gün önce attığı mesajlar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.