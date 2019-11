70'lik adam, 16 yaşındaki kıza tacizden gözaltına alındı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 16 yaşındaki H.Y.'yi elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.I.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.I.S.'ye, kendisinin ve genç kızın oturduğu siteye yaklaşmama cezası verildi.

'BANA 'BENDEN DAHA AHLAKLISIN' DERDİ'

A.I.S.'nin 4 yıl önce evlendiği eşi M.S. (60), bu iddiaları duyduğunu ancak inanmadığını ve polis eve geldiğinde gerçek olduğunu anladığını ifade edip, "Bir yıl önce eşim hakkındaki bu iddiaları duydum. Ancak kendisine toz konduramadım. Kendisini balla börekle besledim. Böreği severdi. O da bana her zaman 'Benden 10 numara yükseksin, benden ahlaklısın. Ben seni hak etmiyorum' diye iltifat ederdi. Dedikoduları duyunca kendisine sordum. Öyle bir şey olmadığını söyledi ve iddiaları yalanladı. Dün eve polis gelince her şeyin gerçek olduğunu anladım" dedi.

EŞİNE BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ

M.S., ayrıca A.I.S.'nin kendisine boşanma davası açtığını yeni öğrendiğini belirtip, "Ben onu beslerken, ona bakarken o bana boşanma davası açmış. Dün elime tebligat ulaştı. 12 Aralık'ta davamız var. Beni herkese rezil etti" diye konuştu.

'1 YILDIR TACİZ EDİYORMUŞ'

H.Y.'nin annesi M.Y. ise A.I.S.'in kızına bir yıldan beri tacizde bulunduğunu ve olayı yeni öğrendiğini söyledi. A.I.S.'nin cep telefonundan kızına mesajlar attığını da belirten M.Y., şikayetçi olduklarını dile getirerek, "Biz ona dede gözüyle bakarken o bu ahlaksızlığı yapmış" dedi.

Ayrıca, A.I.S.'in H.Y.'ye attığı mesajlar, ortaya çıktı ve bu mesajlar, polis kayıtlarında yer aldı.

