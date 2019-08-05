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70'lik atlet

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 09:41 | Son Güncelleme

MUŞLU Hüseyin Dinçer (70), ilkokula giderken öğretmeninin desteğiyle başladığı atletizm sporunu hala sürdürüyor.

70'lik atlet

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞLU Hüseyin Dinçer (70), ilkokula giderken öğretmeninin desteğiyle başladığı atletizm sporunu hala sürdürüyor. Her gün yürüyüş yapan Dinçer, formunu süt, yoğurt, tereyağı ve balla beslenmeye borçlu olduğunu söylüyor. Yaylada süt sağan, traktör süren Dinçer, fırsat buldukça çocuklarla da oyunlar oynuyor.
Merkez Kırköy beldesinde 11 çocuk babası Hüseyin Dinçer, ilkokula giderken öğretmeni Ali Çıplak'ın teşvikiyle atletizme başladı. Okullar arası düzenlenen birçok yarışmada derece alan Dinçer, askerlik yaparken 3'üncü Ordu Komutanlığı'nın düzenlediği yarışmada da altın madalya kazandı. Gençliğinde çalışmak için İstanbul'a giden, daha sonra traktörle 5 gün süren yolculuğun ardından memleketine dönen Dinçer, o günden beri Muş'ta yaşıyor. Beldede tarım ve hayvancılıkla uğraşan Dinçer, 9 kilometre uzaklıktaki yaylaya yürüyerek gidip geliyor. Dinçer, formunu süt, yoğurt, tereyağı ve balla beslenmeye borçlu olduğunu belirterek, "Her gün beldede yürüyüş yapar, koşarım. Beldeden 9 kilometre uzaklıktaki yaylaya yaya olarak gidip gelirim. Yaylada çocuklarla yarışır, süt sağar, yaylanın temiz havasını teneffüs ederim" diye konuştu.

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70'lik atlet70'lik atlet70'lik atlet

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