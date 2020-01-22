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  4. 70’lik delikanlı 15 yıldır kendi yaptığı kayak pistinde kayıyor

70’lik delikanlı 15 yıldır kendi yaptığı kayak pistinde kayıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 10:25 | Son Güncelleme

Sivas’ta yaşayan 73 yaşındaki emekli Astsubay Mehmet Sarıtaş, 15 yıl önce kendi yaptığı kayak pistinde kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.Kent merkezinde yaşayan 73 yaşındaki emekli Astsubay Mehmet Sarıtaş, ilerleyen yaşına rağmen kayak keyfinden vazgeçemiyor.

Sivas’ta yaşayan 73 yaşındaki emekli Astsubay Mehmet Sarıtaş, 15 yıl önce kendi yaptığı kayak pistinde kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.
Kent merkezinde yaşayan 73 yaşındaki emekli Astsubay Mehmet Sarıtaş, ilerleyen yaşına rağmen kayak keyfinden vazgeçemiyor. 15 yıl önce Selçuklu Mahallesi’ndeki boş araziye kayak pisti yapmaya karar veren Sarıtaş, kolları sıvayarak işe koyuldu. Yaşıtları ayakta durmakta güçlük çekerken, Sarıtaş kazma ve kürekle araziyi düzledi. Çalışma sırasında Sarıtaş’ı elinde kazma kürekle gören mahalle sakinleri, polise define arıyor diyerek şikayette bulundu. Ancak Sarıtaş, kayak tutkusundan vazgeçmeyerek kayak pistini kısa sürede yaptı. Sarıtaş, yaklaşık 15 yıldır kendi yaptığı kayak pistinde kaymanın keyfini sürüyor.
Kendisini kayak yaparken görenlerin şaşırdığını anlatan Sarıtaş, “Burayı 15 yıl önce yaptım. Kürekler ve kazmayla yaptım, el arabası ile toprağı attım. Tarlanın yan tarafı bayağı yüksekti. Toprağı el arabasına doldurdum, aşağı attım. Buraya kazma ve kürekle gelirken mahalle sakinlerinden beni define aramaya gidiyor diye şikayet edenler olmuş. Sivil polis gelmişti. Boş zamanlarda buraya gelip kayıyorum. Kendi kayak pistimi yaptım. Tabii tek burası değil, burada kar olmadığı zaman Merakum’da vericilerin tam altında bir yer var. Orada da var, oraya da gidiyorum. 1.5 saatte falan yürüyerek çıkıyorum. Tabii zor oluyor. Yaptığım pist şehrin hemen yanında, çabucak eve gidip geliyorum. Benim için rahat oluyor. 1967 yıllarında Eğirdir’de Dağ Komando Okulunda dağ kursu görmüştüm. O gün bugündür kayıyorum. Kayak tutkumdan hiçbir zaman vazgeçmedim. Burayı yapınca bana daha kolay oluyor. Beni görünce anlam veremiyorlar, şaşıran oluyor" dedi.

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