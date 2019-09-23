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71. Emmy Ödüllerine Chernobyl damgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 14:23 | Son Güncelleme

Bu yıl 71’incisi düzenlenen Emmy Ödülleri dün gerçekleştirilen törenle sahiplerini bulurken, 6 dalda aday gösterilen Chernobyl 3 ödülle geceye damga vurdu.Televizyon dünyasının Oscar’ları olarak kabul edilen Emmy Ödülleri, 71’inci kez sahiplerini buldu.

Bu yıl 71’incisi düzenlenen Emmy Ödülleri dün gerçekleştirilen törenle sahiplerini bulurken, 6 dalda aday gösterilen Chernobyl 3 ödülle geceye damga vurdu.
Televizyon dünyasının Oscar’ları olarak kabul edilen Emmy Ödülleri, 71’inci kez sahiplerini buldu. Amerikan televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri, ABD’nin Los Angeles kentinde bulunan Microsoft Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. Geceye 32 dalga aday gösterilen Game of Thrones ve Chernobyl damga vurdu. Chernobyl, mini dizilerin yarıştığı kategoride En İyi Mini Dizi, Mini Dizi dalında En İyi Senaryo, Yönetmenlik, Yardımcı Kadın Oyuncu, Başrol ve Yardımcı Erkek Oyuncu olmak üzere 6 dalda aday gösterildi. Aday gösterildiği kategorilerden 3’ünde ödül almayı başaran Chernobyl’in yanı sıra Game of Thrones ise "En İyi Drama Dizisi" seçildi. Dün gerçekleştirilen ödül töreni ile birlikte dizi, öylece dizi sekiz sezonluk tarihi boyunca toplamda 57 Emmy kazanmış oldu.
Gecede ödül alan yapımlar;
En İyi Drama: Game of Thrones
En İyi Komedi: Fleabag
En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Jodie Comer (Killing Eve)
En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Billy Porter (Pose)
En İyi Drama Yönetimi: Ozark “Reparations”
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama): Julia Garner (Ozark)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama): Peter Dinklage (Game of Thrones)
En İyi Drama Senaryosu: Succession “Nobody Is Ever Missing”
En İyi Varyete Skeç Dizisi: Saturday Night Live
En İyi Varyete Talk Show: Last Week Tonight With John Oliver
En İyi Mini Dizi: Chernobyl
En İyi Mini Dizi Kadın Oyuncusu: Michelle Williams (Fosse/Verdon)
En İyi Mini Dizi Erkek Oyuncusu: Jharrel Jerome (When They See Us)
En İyi Mini Dizi Ya Da Tv Filmi Senaryosu: Chernobyl
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi): Ben Whishaw (A Very English Scandal)
En İyi Mini Dizi Ya Da Tv Filmi Yönetimi: Chernobyl
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi): Patricia Arquette (The Act)
En İyi Yarışma Programı: RuPaul’s Drag Race
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi): Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi): Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)
En İyi Komedi Senaryosu: Fleabag “Episode 1”
En İyi Komedi Yönetimi: Fleabag “Episode 1”
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Bill Hader (Barry)
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)
En İyi Tv Filmi: Bandersnatch (Black Mirror)

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