HABER

71 göçmenin ölümüne neden olan insan kaçakçılarına ömür boyu hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 11:43 | Son Güncelleme

Avusturya’da 2015 yılında 71 göçmenin hava geçirmez soğutucu tır kasasında havasızlıktan boğularak ölmesine neden olan 4 insan kaçakçısına ömür boyu hapis cezası verildi.Macaristan Mahkemesi, Avusturya’da bir otobanda terk edilmiş halde hava geçirmez soğutucu tır kasasında bulunan 71 göçmenin havasızlıktan boğularak ölümüne neden olan 4 insan kaçakçısına ömür boyu hapis cezası verdi.

Avusturya’da 2015 yılında 71 göçmenin hava geçirmez soğutucu tır kasasında havasızlıktan boğularak ölmesine neden olan 4 insan kaçakçısına ömür boyu hapis cezası verildi.
Macaristan Mahkemesi, Avusturya’da bir otobanda terk edilmiş halde hava geçirmez soğutucu tır kasasında bulunan 71 göçmenin havasızlıktan boğularak ölümüne neden olan 4 insan kaçakçısına ömür boyu hapis cezası verdi. Kasten adam öldürme suçu kapsamında hüküm giyen 4 insan kaçakçısının 3’ünün Bulgar, 1’inin Afgan olduğu açıklandı.
Avusturya’da 2015 yılında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 71 ceset terk edilmiş bir tır kasasının içerisinde bulunmuştu. Çürüme noktasına gelen 59 erkek, 8 kadın ve 4 çocuğun cesedinin çıkarılabilmesi için soğutma işlemi yapılmıştı.

Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu
TIR'lar kaza yaptı, Bursa- Ankara yolu çift yönlü kapandıTIR'lar kaza yaptı, Bursa- Ankara yolu çift yönlü kapandı
Hatay’da 40 düzensiz göçmen yakalandıHatay’da 40 düzensiz göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.