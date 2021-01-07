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71 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 71?

07.01.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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71 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 71?

Araç plakaları, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de kullanılan önemli trafik işaretlerinden biri. Otomobil, motosiklet ya da kamyon gibi taşıtların üzerinde yer alan küçük ebatlı plaka levhası, araç hakkında kolayca bilgi edinmeyi sağlar. Plaka kodunun başındaki sayı, aracın bağlı olduğu ili gösterir. Peki, 71 nerenin plakası olarak geçer? 71 nerenin plaka kodu? İşte detaylar...

Araç plakalarında yazılı olan rakam ve harfler her ülkede farklı anlamlara gelecek şekilde düzenlenmiştir. Ülkemizin plaka sisteminde plakanın başında yer alan iki haneli sayı aracın kayıtlı olduğu ili temsil ederken, sonrasındaki harf ve rakamlar ise ilçeyi gösterir. Plaka kodunu kullanarak araçla ilgili çeşitli bilgilerin takibini yapmak ve gerekli işlemleri gerçekleştirmek çok daha kolay bir hal alır. Yetkili birimlerin bu tür işlemleri kolayca yerine getirebilmesi için plaka tabelası, aracın ön ve arka tarafına rahatlıkla görülecek şeklinde monte edilir. Ülkemizde bulunan 81 il için 01'den 81'e kadar plaka kodları kullanılır. Bu kodların ilk 67 tanesi alfabetik bir düzene sahipken geri kalan 14 plaka ise illerin il olduğu tarihe göre sıralanmıştır. Yazımızın devamını inceleyerek "71 plakası hangi il için kullanılır? 71 hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

71 Nerenin Plakası?

71 araç plakası Kırıkkale iline ait. Trafikte karşılaştığınız otomobil, kamyon, motosiklet ya da diğer taşıtlar 71 plaka imi taşıyorsa Kırıkkale iline kayıtlı olduğunu anlayabilirsiniz. Kırıkkale'den bir önceki plaka kodu olan 70 Karaman ilini gösterirken bir sonraki plaka kodu olan 72 ise Batman'a kayıtlı araçların plakasında yer alır. İl plaka kodunun yanı sıra plaka üzerinde yer alan diğer harfler ve rakamlar da aracın çıkış yaptığı ilçeyi gösterir. Kırıkkale'ye bağlı olan ilçe plaka kodlarını öğrenmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Kırıkkale Merkez İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Kırıkkale ilinin merkez ilçesi dışında 8 ilçesi daha vardır. Bu ilçeler; Sulakyurt, Delice, Balışeyh, Keskin, Çelebi, Karakeçili, Bahşılı ve Yahşihan olarak sıralanabilir. Ancak plaka kodları söz konusu olduğunda Keskin dışındaki diğer tüm ilçeler merkez ilçesi kapsamında değerlendirilir. Kırıkkale merkez ilçesine bağlı olan araçların plakaları şu şekildedir:

71 AC ve AZ 001 ile 999 arası
71 DA ve DZ 001 ile 999 arası
71 M 0001 ile 9999 arası
71 MA 001 ile 999 arası
71 S 0001 ile 9999 arası
71 T 0001 ile 5000 arası

Kırıkkale Keskin İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Keskin ilçesine kayıtlı olan araçların plakaları "G, KA, KZ ve T" harfleriyle başlar. İlçenin plaka kodları şu şekilde sıralanabilir:

71 G 9001 ile 9250 arası
71 KA ve KZ 001 ile 999 arası
71 T 5001 ile 5599 arası

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