71 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 71?

Araç plakalarında yazılı olan rakam ve harfler her ülkede farklı anlamlara gelecek şekilde düzenlenmiştir. Ülkemizin plaka sisteminde plakanın başında yer alan iki haneli sayı aracın kayıtlı olduğu ili temsil ederken, sonrasındaki harf ve rakamlar ise ilçeyi gösterir. Plaka kodunu kullanarak araçla ilgili çeşitli bilgilerin takibini yapmak ve gerekli işlemleri gerçekleştirmek çok daha kolay bir hal alır. Yetkili birimlerin bu tür işlemleri kolayca yerine getirebilmesi için plaka tabelası, aracın ön ve arka tarafına rahatlıkla görülecek şeklinde monte edilir. Ülkemizde bulunan 81 il için 01'den 81'e kadar plaka kodları kullanılır. Bu kodların ilk 67 tanesi alfabetik bir düzene sahipken geri kalan 14 plaka ise illerin il olduğu tarihe göre sıralanmıştır. Yazımızın devamını inceleyerek "71 plakası hangi il için kullanılır? 71 hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

71 Nerenin Plakası?

71 araç plakası Kırıkkale iline ait. Trafikte karşılaştığınız otomobil, kamyon, motosiklet ya da diğer taşıtlar 71 plaka imi taşıyorsa Kırıkkale iline kayıtlı olduğunu anlayabilirsiniz. Kırıkkale'den bir önceki plaka kodu olan 70 Karaman ilini gösterirken bir sonraki plaka kodu olan 72 ise Batman'a kayıtlı araçların plakasında yer alır. İl plaka kodunun yanı sıra plaka üzerinde yer alan diğer harfler ve rakamlar da aracın çıkış yaptığı ilçeyi gösterir. Kırıkkale'ye bağlı olan ilçe plaka kodlarını öğrenmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.