HABER

71 suçtan aranan kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 15:11 | Son Güncelleme

71 suçtan aranan kişi yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 71 suçtan hakkında 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 yıldır aranan Hakan Safa Şahin'in (30) yakalanması için çalışma başlattı.

Şahin'in Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ablasının evinde gizlendiğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda, bilişim suçlarından 71 aranma kaydı ve hakkında toplam 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şahin yakalandı.

Gözaltına alınan Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PARTNER'Kız sıkıldı artık''Kız sıkıldı artık'
Katarakt olan sokak köpeği için seferber oldularKatarakt olan sokak köpeği için seferber oldular
Mahkeme Metin Topuz için karar verdiMahkeme Metin Topuz için karar verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
polis Samsun

En Çok Okunan Haberler

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Serdar: Şenol hocamıza herkesin inanması lazım

Serdar: Şenol hocamıza herkesin inanması lazım

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

Canlarını hiçe sayıp o evde yaşamaya devam ediyorlar

Canlarını hiçe sayıp orada yaşıyorlar!

Başkentte 'POS tefecilerine' operasyon

Başkentte 'POS tefecilerine' operasyon

Son anda ele geçirildi! İstanbul'da tarihi eser operasyonu

Son anda ele geçirildi! İstanbul'da tarihi eser operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.