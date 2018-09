71 yaşında 45. maratonunu koşacak

- "Berlin maratonunda 18. kez koşacağım"

Her gün düzenli spor yaptığını aktaran Boğaz, "Dengeli besleniyorum, günde iki öğün yerim, bedenime zararlı bir şeyi asla kullanmam, sigara, içki içmem. 22.00'de yatar, 06.30'da kalkarım. Hayatım sporla geçiyor. Haftanın 6 günü ikişer saat spor yapıyorum. Spor yapmak için özellikle Belgrad, Fatih ormanlarını, Riva ve Cadde Bostan sahilini tercih ediyorum. Cumartesi günleri dinleniyorum. Sabahları koşuya çıkmadan önce su içiyorum. Koşacağım mesafeye göre kahvaltı yapıyorum, bir dilim ekmeğin üzerine yağ, pekmez veya bal sürerim. Koşumu yaptıktan sonra duşumu alır, asıl kahvaltımı yapar, ekmek teknem olan pastaneye giderim. Haftanın 6 günü de pastanede çalışıyorum." diye konuştu.

Boğaz, yılda bir kez check-up yaptırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Doktorum sonuçlara hayret ediyor, her defasında, 'Nasıl olur, sen 71 yaşındasın ama 16 yaşındaki bir gencin kan değerlerine sahipsin' diyor. Kalp doktoru ise "Bahattin Bey sizin kalp atışlarınıza hayran oluyorum" demekten kendini alamıyor. Bunu kesinlikle spora, koşmaya borçluyum. 13 Eylül'de Almanya'ya gideceğim, 16 Eylül'de Berlin maratonunda 18. defa koşacağım. Katıldığım hiçbir maratonu yarıda bırakmadım. Hepsini tamamladım. Gençliğimde maraton yoktu. Berlin ve New York maratonları, 1970'den sonra başladı. Bu nedenle koşmaya ilk olarak 1993'te 46 yaşında İstanbul maratonu ile başladım. Daha sonra 1994'te 47 yaşında New York maratonunda koştum. 1998'de ikinci kez koştuğum New York maratonunu 2 saat 46 dakikada bitirdim."