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71 yaşındaki Dursun Zehir'in acı sonu! İtiraf geldi, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Öldürüp gömdük

24.03.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de 5 aydan fazla bir süredir aranan 71 yaşındaki Dursun Zehir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Üç ayrı şehirde düzenlenen eş zamanlı operasyonda torun Kerim'in arkadaşları olduğu ortaya çıkan iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden biri olan Yasin sorgusunda, arkadaşı Enes'in Dursun Zehir'i öldürdüğünü birlikte de gömdüklerini söyledi. Cinayet hakkında konuşan torun Kerim Bekar da, ''Belki parça parça edilip gömmüş olabilirler'' dedi.

Müge Anlı'nın programında Trabzon- Rize yolu arasında yürüyüşe çıktığı iddia edilen 71 yaşındaki Dursun Zehir'in kaybı işlendi. Pazar ilçesinde 6 Ekim 2021'de evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Zehir ile ilgili itirafçı iddiaları üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Torunu Kerim Bekar'ın katıldığı televizyon programında çelişkili ifadeler vermesi üzerine, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Bekar ve cinayeti işledikleri iddia edilen arkadaşları için operasyon düzenlendi.

'KAYALIK ALANA GÖMÜLDÜ' İDDİASI

Dursun Zehir'in kaybolduktan sonra cep telefonu Ankara'da sinyal vermiş, torunu Kerim Bekar'ın Ankara'da yaşayan arkadaşları ile telefon trafiğinin olduğu tespit edilmişti. Öte yandan itirafçı bir kişinin, yaşlı adamın kayalık alanda gömülü olduğuna dair iddiaları üzerinde iş makinaları kazı başlatmış ancak sonuç alınamamıştı. Dursun Zehir'in kaybolduktan sonra cep telefonu Ankara'da sinyal vermiş, torunu Kerim Bekar'ın Ankara'da yaşayan arkadaşları ile telefon trafiğinin olduğu tespit edilmişti.

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''ENES ÖLDÜRDÜ, BİRLİKTE GÖMDÜK''

Dün yaşanan gelişmede Kerim Bekar'ın internet kafede sık sık bir araya geldiği arkadaşlarından Yasin isimli gencin polise verdiği ifadede 'Enes'in Dursun Zehir'i öldürdüğünü birlikte de gömdük' dediği yerde yapılan kazı çalışmasından bir sonuç çıkmamıştı.

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CESEDE HENÜZ ULAŞILAMADI

Olayla ilgili Rize Emniyet Müdürlüğü'nde 2 şüphelinin sorgusunun devam ettiği belirtildi. Dursun Zehir'i öldürdükleri şüphesiyle gözaltında tutulan arkadaşlar ile ilgili durum henüz netleşmedi. 71 yaşındaki Dursun Zehir'in cesedine de henüz ulaşılmadı.

''DENİZE BÜYÜK POŞETLER ATILDI''

Müge Anlı'da gözaltına alınmadan önce cinayet hakkında konuşan torun Kerim Bekar, ''Belki parça parça edilip gömmüş olabilirler'' dedi. Öte yandan yine Anlı'nın programına bağlayan bir görgü tanığı Yasin adlı kişinin 2 hafta sonra denize büyük poşetler attığını söyledi.

Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar'ın da İstanbul'da gözaltına alındığı ve sorgu için Rize'ye getirileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Rize
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