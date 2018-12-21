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71 yaşındaki hasta safra yollarındaki dev taşlardan ameliyatsız kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 10:48 | Son Güncelleme

Şiddetli halsizlik şikayetiyle doktora başvuran 71 yaşındaki Mustafa Selvi’nin safra yollarında nadir görülen dev taşlar tespit edildi.

71 yaşındaki hasta safra yollarındaki dev taşlardan ameliyatsız kurtuldu

İSTANBUL, (DHA)- Şiddetli halsizlik şikayetiyle doktora başvuran 71 yaşındaki Mustafa Selvi’nin safra yollarında nadir görülen dev taşlar tespit edildi. Yaklaşık 2 cm büyüklüğünde olan dev taşların ERCP yöntemiyle alınmasıyla, hasta yeniden hayata tutundu.

71 yaşındaki Mustafa Selvi, şiddetli halsizlik şikayetiyle doktora başvurdu. Kontrolleri sırasında safra yollarında yaklaşık 2 santimlik dev taşlar görüldü. Gerek yaşı, gerek eşlik eden diğer hastalıkları nedeniyle açık ameliyata uygun görülmeyen hasta, Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Meltem Ergün tarafından uygulanan Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatikografi (ERCP) yöntemiyle yeniden hayata tutundu.

TAŞLARLA MÜCADELESİ DEVAM ETTİ

Yaklaşık iki yıl önce safra kesesindeki taşlar nedeniyle ameliyat olan 71 yaşındaki Mustafa Selvi’nin taşlarla mücadelesi bununla bitmedi. Son bir ayda yaşadığı halsizlik, karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvurduğunda, bu kez de safra yollarında yaklaşık 2 santimlik ‘dev taş’ olarak bilinen taş tespit edildi. Olası sepsis (mikropların kana karışması) riskinin ortadan kaldırılması için taşların acilen çıkarılması gerekiyordu. Yaş itibariyle açık cerrahiyi kaldırabilecek durumda olmayan hastadan taşları ERCP (Endoskopik Retrograd KolanjioPankreatikografi) yöntemiyle alındı.

HASTANIN HAYATİ TEHLİKESİ VARDI

Hastanın yıllar önce geçirdiği peptik ülser cerrahisi nedeniyle de anatomik olarak zor bir vaka olduğunu ifade eden Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Meltem Ergün, hastanın hayati tehlikesi olduğunu vurguladı. Ergün, “Dev taşlara nadir olarak rastlanmaktadır. Hastanın anatomisi de değişmiş olduğu için, normalde safra yolları olması gereken yerde değildi. Bu zor vaka için öncelikle ERCP yapmaya karar verdik. Hastanın solunum ve kalp ritmine müdahale etmeden, yaklaşık 2 saat süren operasyonu gerçekleştirdik. Taşlar temizlendi, var olan kaçak kapatıldı. Safranın rahatça akabilmesi ve taş oluşumunun önlenmesi için de bu bölgeye stent yerleştirdik” dedi.

GÜNDELİK HAYATA HIZLI DÖNÜŞ

Açık bir ameliyat geçirmediği için, işlem sonrasında hızla toparlandığını söyleyen Mustafa Servi, kendi çok iyi hissettiğini, ameliyat olmadan sıkıntılarından kurtulduğu için de çok mutlu olduğunu dile getirdi.

71 yaşındaki hasta safra yollarındaki dev taşlardan ameliyatsız kurtuldu71 yaşındaki hasta safra yollarındaki dev taşlardan ameliyatsız kurtuldu

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