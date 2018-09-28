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71 yaşındaki kadın kendini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 20:27 | Son Güncelleme

SAMSUN’un Bafra ilçesinde, alzheimer başlangıcı teşhisi konulan Fehime Yörük (71), kendini iple asarak intihar etti.

71 yaşındaki kadın kendini astı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Bafra ilçesinde, alzheimer başlangıcı teşhisi konulan Fehime Yörük (71), kendini iple asarak intihar etti.
Olay, Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi Okul 2’nci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, alzheimer başlangıcı teşhisi konulan Fehime Yörük, girdiği bunalım sonucu kendisini evinin çatı katında iple asarak intihar etti. Durumu fark eden yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Yörük’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yörük'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

71 yaşındaki kadın kendini astı

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