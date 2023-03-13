HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 71 yaşındaki Ulviye teyzenin takdir toplayan azmi! "Bize başvurduğunda tereddütlerimiz vardı"

71 yaşındaki Ulviye teyzenin takdir toplayan azmi! "Bize başvurduğunda tereddütlerimiz vardı"

13.03.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de 71 yaşındaki Ulviye Hekimoğlu'nun ehliyet azmi takdir topluyor. Kursa yazılan Ulviye teyze, yaşına rağmen otomobil kullanmayı öğrenmek için ders alıyor çünkü torunlarını gezdirmek istiyor! Kurs Eğitmeni "Ulviye teyzemiz 71 yaşında bize başvurduğunda 'Eğitimleri alabilir mi? Nasıl olur?' diye tereddütlerimiz vardı" dese de, Ulviye teyzenin kurslar başlayınca güzel bir şekilde eğitim aldığını söyledi. Ulviye teyze ise "İnşallah sınavları kazanıp torunlarımı gezdireceğim“ diye konuştu.

71 yaşındaki Ulviye teyzenin takdir toplayan azmi! "Bize başvurduğunda tereddütlerimiz vardı"

Torunlarını gezdirebilmek için ehliyet kursuna yazılan 71 yaşındaki Ulviye Hekimoğlu'nun hikayesi şaşırtıyor. Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşayan 4 çocuk ve 4 torun sahibi Ulviye teyze, torunlarını gezdirmek için ilerlemiş yaşına rağmen otomobil kullanmayı öğrenmek için ders alıyor. Çocuklarının desteğiyle ehliyete kursuna yazılan Hekimoğlu, kurs eğitmenleri eşliğinde sınavlara hazırlanıyor.

AW846556_01

"EĞİTİMLERİ ALABİLİR Mİ? NASIL OLUR?' DİYE TEREDDÜTLERİMİZ VARDI"

Sürücü Kursu Eğitmeni Serap Hastürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ulviye teyzemiz 71 yaşında bize başvurduğunda 'Eğitimleri alabilir mi ? Nasıl olur?' diye tereddütlerimiz vardı. Kurslar başlayınca da güzel bir şekilde eğitimini aldı. İnşallah sınavları da kazanıp hayalini kurduğu ehliyetine kavuşacak" dedi.

AW846556_02

Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük" Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"

"ONLARI GEZDİRMEK İÇİN, BU YAŞIMA RAĞMEN EHLİYET KURSUNA YAZILDIM"

Yıllarca sürücü yanında oturduğunu ifade eden Ulviye Hekimoğlu ise "İlk kez torunlarım için sürücü koltuğunda oturmak istedim. Onları gezdirmek için, bu yaşıma rağmen ehliyet kursuna yazıldım. Çocuklarımın ve kurs hocalarımın desteğiyle sınavlara hazır durumdayım. Ehliyet sınavına gireceğim inşallah sınavları kazanıp torunlarımı gezdireceğim“ diye konuştu.

AW846556_03

AW846556_04

AW846556_05 (1)

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşini öldürüp intihar etti, kızının feryatları yürek yaktı!Eşini öldürüp intihar etti, kızının feryatları yürek yaktı!
'Gereğini yaparız' dedi, o tarihi işaret etti'Gereğini yaparız' dedi, o tarihi işaret etti
HÜDA PAR'ın ardından bir parti daha Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Açıklama geldiHÜDA PAR'ın ardından bir parti daha Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Artvin Arhavi Ehliyet

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için ‘brüt’ hazırlığı: 11.759 liraya yükselecek!

Asgari ücret için ‘brüt’ hazırlığı: 11.759 liraya yükselecek!

Öz kızını öldürüp televizyona çıkmıştı! İğrenç gerçekler ortaya çıktı

Öz kızını öldürüp televizyona çıkmıştı! İğrenç gerçekler ortaya çıktı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la, Şahan Gökbakar'ın atışması sosyal medyayı salladı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la, Şahan Gökbakar'ın atışması sosyal medyayı salladı

Sosyal medyadan paylaştı! 'AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim'

Sosyal medyadan paylaştı! 'AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim'

İttifak görüşmesinde AK Parti'nin yanıtını açıkladı, '6284' sözleri gündem oldu!

İttifak görüşmesinde AK Parti'nin yanıtını açıkladı, '6284' sözleri gündem oldu!

AFAD semt semt uyardı! 'Üzüntüden yüzüm buruştu'

AFAD semt semt uyardı! 'Üzüntüden yüzüm buruştu'

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kaliteli ses deneyimi sunan her bütçeye ve beğeniye uygun kulaklık modelleri

Kaliteli ses deneyimi sunan her bütçeye ve beğeniye uygun kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.