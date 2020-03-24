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  4. 71 yaşındaki vatandaşın yardımına polisler yetişti

71 yaşındaki vatandaşın yardımına polisler yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 09:34 | Son Güncelleme

Edirne'de koronovirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor. Market alışverişini Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli polis memurlarının karşıladığı Salim Altunhan'ın "Polis ekiplerinden marketten alışveriş için yardım istedim. Onlar da çok kısa sürede siparişlerimi alıp bana getirdiler" dedi.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılıp Türkiye'de etkili olan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızları bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın ardından 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Polis, jandarma ve AFAD ekiplerinden oluşturulan grup, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

POLİS EVDEN ÇIKAMAYAN VATANDAŞLARIN DA ALIŞVERİŞİNİ YAPIYOR

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde vatandaşını huzurunu sağlamak amacıyla asayiş, trafik gibi rutin görevlerini yerini getirirken, 'Vefa Sosyal Destek Grubu' doğrultusunda evden çıkamayan vatandaşların da alışverişlerini yapıyor.

Şükrüpaşa Mahallesi Akasya Evleri Sitesi'nde oturan Salim Altunhan, 155 polis hattını arayıp, ihtiyaçları bulunduğunu bildirip, yardım istedi. Bir polis ekibi hemen Altunhan'ın evine gidip siparişlerini not aldıktan sonra gittikleri markette alışveriş yaptı. Polis ekibi, Altunhan’ın siparişini daha sonra evine götürüp, teslim etti.

'BU UYGULAMADAN ÇOK MEMNUNUM'

Kendisi için alışveriş yapan polis ekiplerine teşekkür eden Salim Altunhan, "65 yaş üstü olduğumuz için evden çıkamıyoruz. Bu nedenle telefonla 112'yi arayıp yardım istedim Onlar da beni 155 polis hattına yönlendirdi. Telefona çıkan polis ekiplerinden marketten alışveriş için yardım istedim. Onlar da çok kısa sürede gelip, siparişleri liste halinde not alıp gittikleri markette alışverişi yaptılar ve bana getirdiler. Bu uygulamadan çok memnunum" dedi.

Kaynak: DHA

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