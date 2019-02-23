71 yıldır killi toprağa şekil veriyor

"Toprağı karıştırdıktan sonra silindire veriyoruz. Silindir içerisindeki taşları öğütüyor. Eğer taşlar kalırsa bu taşlar kireç oluyor. Yaptığımız çanak çömlekleri patlatıyor. Bu toprağı suyla kendi gücümüzle yoğuruyoruz. Bir gün dinledikten sonra işleme alıyoruz. Bir yoğurmada yaklaşık 400 adet yapıyorum. Daha sonra fırına atıyorum. Çanak, çömlek, su testisi, küp, saksı ve ekmek tandırı yapıyorum. En çok gelinlerin evlerin önünde kırdıkları su testisi talep görüyor. Kurban Bayramı için yaptığım su testileri var. Arife günü içerisine su doldurulup çocuklara veriliyor. Bunlar en çok sattıklarımız. Ayrıca yöresel yemeklerin yapıldığı çömlek çok satılıyor."

Buzdolaplarının yaygın olmadığı yıllarda su küpleri yaptıklarını ve işlerinin gayet iyi olduğunu anlatan Kaynaka, su küplerinden çok güzel para kazandığını belirtti.

Kaynaka, 25 yıl memur olarak çalıştığını, aynı anda hem de çömlekçilik yaptığını dile getirerek, meslekte birkaç usta yetiştirdiğini ancak onların işlerini sürdüremediklerine işaret etti. Kaynaka, "Çırak yetiştiriyoruz fakat mesleğimiz çamurla iç içe olduğundan durmuyorlar. Ben de iki torunuma bu mesleği öğrettim. Tatillerde yanıma gelip yardım ediyorlar. Bu mesleği devam ettirmelerini umut ediyorum. Devam ettirmezlerse bu meslek de kaybolur. Topraktan yapılan kaplar insan sağlığı için çok faydalı." dedi.

