72 bin vaka incelendi! Dikkat çeken koronavirüs raporu

80 ÜSTÜNDE CAN KAYBI YÜZDE 15'E ÇIKIYOR

Yaşa göre can kaybına bakıldığında 0-9 yaş arası can kaybı yok. 10 ile 39 yaş arasında can kaybı yüzde 0,2 olarak kayıtlara geçti. 40-49 arası bu oran yüzde 0,4 iken 50-59 yaş arasında yüzde 1,3'e çıkıyor. 60 yaş sonrası ölüm oranı dikkat çekici bir oranda artıyor. 60-69 yaş grubunda yüzde 3,6'ya, 70-79 yaş grubunda yüzde 8'e çıkıyor. 80 yaşın üzerinde ise yaklaşık yüzde 15'i buluyor.