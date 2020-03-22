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72 bin vaka incelendi! Dikkat çeken koronavirüs raporu

DÜNYA HABERLERİ  | 22.03.2020 17:55 | Son Güncelleme

Virüsün ortaya çıktığı Çin'de bilim insanları koronavirüse yakalanmış 72 bin 314 hastayı analiz etti. Çinli bilim insanlarının yayımladığı veriler kimlerin daha fazla risk altında olduğuna dair bilgiler sunuyor. İşte rapora yansıyan sonuçlar...

Çin Hastalıkla Mücadele ve Önleme Merkezi geçen ay, koronavirüse yakalanan 72 bin 314 hastayla ilgili bilgilerin analiz edildiği bir belge yayımladı.

72 bin vaka incelendi! Dikkat çeken koronavirüs raporu

Uzmanlar, koronavirüs salgınıyla ilgili mekanizmayı anlamanın zaman alacağını belirtiyor. Ancak Çinli bilim insanlarının yayımladığı veriler kimlerin daha fazla risk altında olduğuna dair bilgiler sunuyor.
Verilere göre kadınlarla erkeklerin virüsle temas etmesi ihtimali eşit.

HASTALARIN YÜZDE 51'İ ERKEK

HASTALARIN YÜZDE 51'İ ERKEK
Çin'de hastalığa yakalananların yüzde 51'i erkek, yüzde 48,6'sı kadın.

ÖLENLERİN YÜZDE 63,8'İ ERKEK

ÖLENLERİN YÜZDE 63,8'İ ERKEK
Ancak veriler virüsün erkeklerde kadınlardan daha etkili olduğunu gösteriyor. Tabloya bakıldığında Çin'de ölenlerin yüzde 63,8'i erkek, yüzde 36,2'si kadın.

YÜZDE 80'İ HAFİF ATLATIYOR

YÜZDE 80'İ HAFİF ATLATIYOR
Yine Çin'deki veriler koronavirüse yakalananların yüzde 80'inde hastalığın hafif geçtiğini gösteriyor.

KRİTİK AŞAMAYA GELENLER YÜZDE 4,7

KRİTİK AŞAMAYA GELENLER YÜZDE 4,7
Ağır seyredenlerin oranı yüzde 13,8. Kritik aşamaya geçenler ise hastaların yüzde 4,7'sinin oluşturuyor. Ölüm oranına bakıldığında ise Çin'de ölüm oranı yüzde 4. Çin'de koronavirüsün ortaya çıkmasının üzerinden 3 aydan fazla zaman geçti.

HASTALARIN YÜZDE 87'Sİ İYİLEŞİYOR

HASTALARIN YÜZDE 87'Sİ İYİLEŞİYOR
Verilen hastaların yüzde 87'sinin iyileştiğini gösteriyor. Yüzde 9'in ise tedavisi sürüyor.

80 ÜSTÜNDE CAN KAYBI YÜZDE 15'E ÇIKIYOR

80 ÜSTÜNDE CAN KAYBI YÜZDE 15'E ÇIKIYOR
Yaşa göre can kaybına bakıldığında 0-9 yaş arası can kaybı yok. 10 ile 39 yaş arasında can kaybı yüzde 0,2 olarak kayıtlara geçti. 40-49 arası bu oran yüzde 0,4 iken 50-59 yaş arasında yüzde 1,3'e çıkıyor. 60 yaş sonrası ölüm oranı dikkat çekici bir oranda artıyor. 60-69 yaş grubunda yüzde 3,6'ya, 70-79 yaş grubunda yüzde 8'e çıkıyor. 80 yaşın üzerinde ise yaklaşık yüzde 15'i buluyor.

HANGİ HASTALIKLAR RİSKLİ?

HANGİ HASTALIKLAR RİSKLİ?
Ölenlerin yaklaşık yüzde 10'u kalp, yüzde 7,3'ü diyabet hastası. Yüzde 6,3'ünde kronik solunum yolu rahatsızlığı bulunuyor. Yüzde 6'sında yüksek tansiyon, yüzde 5,6'sında kanser var.
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Çin Hastalıkla Mücadele ve Önleme Merkezi

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