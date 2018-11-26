HABER

7,2 büyüklüğündeki Ladik Depremi'nin 75. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 17:03 | Son Güncelleme

7,2 büyüklüğündeki Ladik Depremi'nin 75. yılı

Samsun'un Ladik ilçesinde 26 Kasım 1943 tarihinde 7,2 büyüklüğünde meydana gelen, 2 binden fazla insanın ölümüne yol açan depremin 75. yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.

Ladik Belediyesi Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Kaymakam Muhammet Çiftci, Ladik ilçesinin birinci derece deprem kuşağında olduğuna işaret etti.

Çiftci, her zaman depreme hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Daha sonra Ladik Belediyesi Hizmet Binası önündeki etkinliğe geçildi.

Etkinlikte, Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda deprem simülasyon tırı, mobil koordinasyon tırı ve arama kurtarma araç ve teçhizatları tanıtıldı, nasıl çadır kurulacağı gösterildi, kurtarma köpeklerinin gösterisi sunuldu.

AFAD personeli ise vatandaşlara deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında neler yapmaları gerektiğini anlattı.

Programa, Kaymakam Muhammet Çiftci, Belediye Başkan Vekili Ahmet Güçlü, Belediye Başkanı Yardımcısı Ahmet Dönmez, Emniyet Müdür Vekili İlhan Güler, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Akar, Samsun AFAD Müdür Vekili Levent Uçarlı, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

.

Doğu Ekspresi kalkıyor yolcu kalmasın!Doğu Ekspresi kalkıyor yolcu kalmasın!
Otoparkçı taksicinin turistleri dolandırıp tükürme anlarını anlattıOtoparkçı taksicinin turistleri dolandırıp tükürme anlarını anlattı
Başsavcılık'tan Yalova'daki aramayla ilgili açıklamaBaşsavcılık'tan Yalova'daki aramayla ilgili açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ladik

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti için flaş açıklama

Kaşıkçı cinayeti için flaş açıklama: Cesedi...

Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

Çeçen lider Kadirov'dan İsmailağa cemaatine ziyaret

Çeçen lider Kadirov'dan İsmailağa cemaatine ziyaret

Osman Kavala'nın kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı'ndan flaş açıklama

Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Siz bu tuzağa düşmeyin! Hasta numarası yapıp böyle kandırdılar

Siz bu tuzağa düşmeyin! Hasta numarası yapıp böyle kandırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.