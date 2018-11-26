7,2 büyüklüğündeki Ladik Depremi'nin 75. yılı

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Türkiye depremlere karşı, deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrası alınacak önlemler konusunda tecrübeye ulaştı." dedi.

Kaymak, Ladik ilçesinde 26 Kasım 1943 tarihinde 7,2 büyüklüğünde meydana gelen, 2 bin 300'e yakın insanın ölümüne yol açan depremin 75. yılı nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programını katıldı.

Törende konuşan Kaymak, depremde ölen vatandaşlara rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaymak, toplumda deprem bilincini artırmak istediklerini vurgulayarak, "Ladik ilçemizde 7,2 büyüklüğünde meydana gelen depremde 2 bin 300'e yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Ayrıca bu depremde 5 bin kişi yaralanmış ve konutların yüzde 75'ini oluşturan 40 bin bina yıkılmıştır. Bölgemiz Kuzey Karadeniz Fay Hattı üzerinde bulunuyor. Türkiye deprem bölgesinde bulunuyor. Maalesef depremlerde çok sayıda insanımızı kaybediyoruz." diye konuştu.

Deprem bölgelerinde görev yaptığını da aktaran Vali Kaymak, "Benim 1999 Marmara Depremi'nde gördüğüm olay şuydu; herkes 'sahilde evim olsun, yazlığım olsun' diye dayanıklı olmayan binalarda oturmuşlar. O güzel sahildeki yazlık evler maalesef insanlar için mezara dönüştü. Depremin ne zaman olacağı kesin olarak belirlenemediği için deprem her an olacakmış gibi hazır olmamız gerekiyor. 1999 depreminden sonra imar yasalarında büyük değişiklikler yapıldı. Daha sonra yapılan binalarda çok ciddi sıkıntılarımız yok. 1999 depreminde kamu binalarının da çöktüğüne, yıkıldığına ve zarar gördüğüne şahit olduk. Bu standartlara kamu binalarında da uymalıyız." ifadesini kullandı.