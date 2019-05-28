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72. Dünya Sağlık Asamblesinde kritik karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 19:48 | Son Güncelleme

72. Dünya Sağlık Asamblesinin son gününde üye ülkeler, ilaç, aşı ve diğer sağlık ürünleri pazarında şeffaflığın arttırılmasına yönelik karar tasarısını kabul etti - Sınır Tanımayan Doktorlar Erişim Kampanyası Politika Başkanı Gaelle Krikorian: - "Alınan karar, ilaç sektöründe alıcı ve satıcılar arasındaki pazarlıklarda bugün var olan güç dengesizliğini düzeltmek için ilk adım"

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), üç hafta süren yoğun müzakerelerin ardından üye ülkelerin, "ilaç, aşı ve diğer sağlık ürünleri pazarında" şeffaflığın arttırılmasına yönelik karar tasarısını kabul ettiğini duyurdu.

DSÖ'nün en üst karar alma organı olan 194 ülkenin üye olduğu 72. Dünya Sağlık Asamblesinin son gününde sağlık sektörünü yakından ilgilendiren kritik bir karar alındı.

Rusya, Hindistan, İtalya, İspanya, Güney Afrika, Portekiz ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 20 ülkenin sunduğu ilaç, aşı ve diğer sağlık ürünleri pazarında şeffaflığın arttırılmasına yönelik karar tasarısı kabul edildi.

DSÖ'den yapılan açıklamada, üç hafta süren yoğun müzakerelerin ardından önergeyi sunan ülkelerin tüm tavizlerine rağmen, Almanya, İngiltere ve Macaristan'ın söz konusu tasarıya karşı çıktığı bildirildi.

Açıklamada, karar tasarısının kabul edilmeden önceki taslağında sağlık sektöründe "araştırma ve geliştirme maliyetleri, klinik deneme sonuçları, ilaç patentleri ve ilaçların gerçek fiyatları" gibi dört alanda şeffaflık gerektiğinin yer aldığına vurgu yapılması dikkati çekti.

- MSF temkinli

Kararı değerlendiren Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Erişim Kampanyası Politika Başkanı Gaelle Krikorian, kabul edilen karar tasarısının dünya genelinde hükümetlerin tarihi bir seferberliğinin sonucu olduğunu vurguladı.

Krikorian, alınan kararın ilaç sektöründe alıcı ve satıcılar arasındaki pazarlıklarda bugün var olan güç dengesizliğini düzeltmek için ilk adım olduğuna işaret etti.

"Ancak kararda öngörüldüğü üzere ilaç fiyatlarında şeffaflık yeterli değil." ifadesini kullanan Krikorian, üretim ve klinik araştırmalarının maliyetleri ile şirketlerin gerçekte ne kadar yatırım yaptığının ortaya konulması gerektiğinin altını çizdi.

Krikorian, özellikle İngiltere, Almanya, ABD ve Japonya'nın "bir avuç şirketin çıkarlarını halkın çıkarlarının üzerine çıkarmayı seçtiğine" işaret ederek, "Adil müzakere olmadan adil ve uygun fiyatlar olamaz ve şeffaflık olmadan adil müzakere mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

MSF yetkilileri, sık sık yaptıkları açıklamalarda, gelişmiş ülkelerdeki ilaç firmalarıyla hükümetler arasındaki pazarlıkları eleştiriyor.

MSF'ye göre dünyadaki ilaç fiyatlandırmaları maliyetin çok üzerinde seyrediyor.

72. Dünya Sağlık Asamblesi, 20 Mayıs'ta başlamıştı.

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72. Dünya Sağlık Asamblesi DSÖ MSF

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