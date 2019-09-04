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72 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 13:55 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da yaşayan, kendisi de doğuştan bedensel engelli olan Gamze Elibol (37) Şırnak’ın Silopi ilçesinde 72 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.

72 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - İSTANBUL'da yaşayan, kendisi de doğuştan bedensel engelli olan Gamze Elibol (37) Şırnak’ın Silopi ilçesinde 72 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.
Elibol, 17 yıldır yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında engellilere tekerlekli sandalye hediye ediyor. Eşiyle birlikte İstanbul’da kurduğu el sanatları atölyesinde ürettiği ürünleri satıp engellilere tekerlekli sandalye alan Elibol'un her ay geliştirdiği proje kapsamında yolu bu sefer de Şırnak'ın Silopi ilçesine düştü. İlçede 72 bedensel engelliye tekerlekli sandalye hediye eden Elibol, "17 yıldır sosyal sorumluluk projeleri kapsamı altında Teksem Türkiye Engelsizler Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi ve Engelsiz Amazonlar Sanat Evi'ni kurdum. Profesyonel olarak tekerlekli sandalye ile dans ediyorum. Yaptığım el sanatları ürünleriyle birlikte engelli çocuklara tekerlekli sandalye, eğitim bursu vermeye çalışıyorum. Hedefim engelli çocukların ileride özgürleşmesini ve sosyal sorumluluk adı altında imajımızı değiştirmeye çalışıyoruz. Sadece yardım toplayan eğitim seviyesi düşük engeller değil, tam tersi ayakları üzerinde durabilen lider gençler yetiştirmeye çalışıyorum. Her ay kendimize bir sosyal sorumluluk projesi belirliyoruz. Bu sosyal sorumluluk projesinde de her ay kendimize farklı bir il belirliyoruz. Şırnak’a hiç gelmemiştim, geldiğim için de çok mutluyum. Burada çok iyi insanlar ile karşılaştım. Hem gönüllülerimize hem destek verenlere buradan teşekkür ediyorum" dedi.
Engelli kızı için tekerlekli sandalye almaya gelen anne Habibe Şayık, “Kızım 6 yaşında. Bedensel engelli, tekerlekli sandalyesi yoktu. Kızıma tekerlekli sandalye hediye ettiği için Gamze Elibol'a çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

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72 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti72 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti72 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti

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