HABER

72 kilo eroini narkotik köpeği 'Zeyna' buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 10:54 | Son Güncelleme

VAN'da polisin bir adreste narkotik köpeği 'Zeyna' ile yaptığı aramada 72 kilo 90 gram eroin ele geçirildi.

72 kilo eroini narkotik köpeği 'Zeyna' buldu

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da polisin bir adreste narkotik köpeği 'Zeyna' ile yaptığı aramada 72 kilo 90 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, evde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Zeyna'nın da kullanıldığı aramalarda, 40 paket halinde 72 kilo 90 gram eroin ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, 2018 yılında 6 ton eroin ele geçirilerek rekor kırıldığı, 2019 yılında da uyuşturucu ile mücadelenin artan kararlılık ve azimle devam edeceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

72 kilo eroini narkotik köpeği 'Zeyna' buldu72 kilo eroini narkotik köpeği 'Zeyna' buldu

PARTNERTekme tokat birbirlerine girdilerTekme tokat birbirlerine girdiler
Siverek'te buzlanan yolda zincirleme kazaSiverek'te buzlanan yolda zincirleme kaza
Ümraniye'deki hurdalıkta yangın ve patlama anları kameradaÜmraniye'deki hurdalıkta yangın ve patlama anları kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Maduro'dan çok sert sözler: 48 saat süreniz var!

Maduro'dan çok sert sözler: 48 saat süreniz var!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı!

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da kentin etrafını kara bulutlar sardı

Havaya bakan şaşkına döndü! Bir ili sardı

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada sel görmek ne demektir? Sel görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Mezar kazıldı, katil oğlunun arkadaşı çıktı

Mezar kazıldı, katilin kim olduğu yıllar sonra tespit edildi

Emekli polis memuruna iki saniye arayla kesilen trafik cezası mahkemeden döndü

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.