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  4. 72 kişi yaşamını yitirmişti: Grand Isias Hotel Davası'nda karar belli oldu

72 kişi yaşamını yitirmişti: Grand Isias Hotel Davası'nda karar belli oldu

25.12.2024 07:34
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6 Şubat 2023'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki Gran Isias Hotel'e ilişkin karar açıklandı. 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, hotel sahibi Ahmet Bozkurt'un da yer aldığı 6 sanığa 8 yıl 4 aydan, 18 yıl 5 ay 7 güne kadar değişen oranlarda hapis cezası verildi.

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da yer alan Grand Isias Hotel'de aralarında KKTC'li sporcuların da yer aldığı 72 kişi yaşamını yitirmişti. Hotel sahibi Ahmet Bozkurt'un da yer aldığı 6 sanığa verilen cezalar belli oldu.

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"BEN SUÇLU DEĞİLİM, İFTİRA ATILIYOR"

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda dün başlayan ve gün boyu devam eden duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaşamını yitiren sporcuların aileleri ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Son sözleri sorulan tutuklu sanık Ahmet Bozkurt, "Ben suçlu değilim, iftira atılıyor. Tahliyemi talep ediyorum, suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Tutuklu sanık Mehmet Fatih Bozkurt da suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Tutuklu sanık mimar Erdem Yıldız da "İlla beraat edeceğim, bugün veya yarın." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanıklar Halil Bağcı ve Mehmet Göncüoğlu da beraatlerini istedi.

KARAR BELLİ OLDU

Son sözlerin alınmasının ardından yaklaşık 3,5 saat ara veren heyet kararı açıkladı.

Mahkeme heyeti, hotelin sahibi Ahmet Bozkurt'u "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, aynı suçtan Bozkurt'un oğlu Mehmet Fatih Bozkurt'a 17 yıl 4 ay 28 gün, mimar Erdem Yılmaz'a 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verdi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, aynı suçtan 16 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdiği sanık Hasan Aslan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkarılmasına hükmetti.

Sanıklar Halil Bağcı, Mehmet Göncüoğlu'na da aynı suçtan 8 yıl dörder ay hapis cezası veren heyet, cezalarda iyi hal indirimi uyguladı.

Heyet, Ahmet Bozkurt'un eşi Ulviye ile çocukları Efe Bozkurt, Bilge Açık, Seda Zeren ve Şule Özbek'in beraatine karar verdi.

DAVA GEÇMİŞİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC'den sporcuların da aralarında yer aldığı 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Hotel'e ilişkin otel sahibi tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız ile tutuksuz 8 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl sekizer aydan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, 1993 yılında konut olarak inşa edilen otele 2016 yılında ruhsatsız bir kat eklendiği, binada kullanılan malzemenin kalitesinin yetersiz olduğu ve yönetmeliklere uyulmadığı belirtilmişti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem Adıyaman Kahramanmaraş 6 şubat
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