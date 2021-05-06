72 Milyon Doz Çin Aşısı Akşener Nedeniyle mi Gelmedi?

Türkiye, Çin’in Sinovac firmasıyla iki defada teslim edilmek üzere 100 milyon doz Coronovac aşısı alım anlaşması imzaladı. Hükümet, Nisan ayı sonuna kadar tüm nüfusun en az yüzde 60’ını aşılamayı hedefliyordu.
Ancak Türkiye’ye gelen Çin aşısının miktarı 26 milyon dolar olunca hem bu hedef tutturulamadı hem de muhalefetin eleştiri dozu yükseldi.
Dün video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı, Çin’le 100 milyon dozluk anlaşma yapıldığını teyit ederken 90 milyon doz Pfizer/BioNTech ve 50 milyon doz da Rus menşeili Sputnik aşısı için sözleşmelerin tamamlandığını ifade etti.
Sağlık Bakanı: ‘‘Bugün ‘Çin'den aşı gelecekti, nerede?’ diye soranlar, dün Çin ile ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı’’
Sağlık Bakanı, Çin aşılarının teslimatında yaşanan gecikmeden muhalefetin Çin aleyhtarı politikalarını sorumlu tuttu.
Fahrettin Koca, ‘‘Birileri Çin ile yapılan anlaşma için, ‘100 milyon değil 50 milyon diyor’ anlaşılan karalama kampanyası başlatmışlar. Bugün ‘Çin'den aşı gelecekti, nerede?’ diye soranlar, dün Çin ile aramızda hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin. Yalan dipsiz bir kuyudur ve sahibini o kuyunun dibine er ya da geç gönderir. Hakikat ise güneş gibidir; ne kadar saklanmak istense de pırıl pırıl aydınlatır’’ dedi.
Akşener: ‘‘Yazıklar olsun, ‘Uygur kardeşlerimiz soykırıma uğruyor’ demek Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşımakmış’’
Koca’nın açıklamalarına birkaç saat sonra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den Sağlık Bakanı’na sert yanıt geldi.
KRT televizyonunda canlı yayına çıkan Akşener, ‘‘Bugün Sayın Koca'nın da bir açıklaması oldu. Çok üstüme alındım. Müslüman Uygur Türkleri'ne soykırımın hası orada yapılıyor. Kadınların kocalarını alıyorlar, kereste gibi Çinli adamlar konuluyor evlere. Kamplar var. Köle gibi çalıştırılıyor insanlar. Bu arkadaşların hassasiyetle üzerinde durdukları şey de Müslümanlıktır. Sayın Koca'ya yazıklar olsun ki, Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak, yani Uygurlar, Müslüman Türk kadınlar, Müslüman Uygur kardeşlerimiz tecavüze uğruyor, soykırıma uğruyor demek aramızdaki hassas konuları kaşımakmış. Biz sadece ‘Çin’den gelecekti’ diye sormuyoruz. ‘BioNTech alın’ dedik, ‘Rusya’dan alın’ dedik. Uygurlarla ilgili bütün hassasiyetlerimizi her saniye koymaya devam edeceğiz. Öbür taraftan vereceksin parasını alacaksın aşını’’ diye konuştu.
Türkiye’de hiçbir muhalefet partisinin Meclis’teki milletvekillerinin hükümetin dış politikası hakkında bilgi sahibi olmadığını vurgulayan Akşener, ülkede ‘‘şahsım diplomasi’’ uygulandığını ifade etti.
İyi Parti’nin Uygurlarla ilgili paylaşımlarına Çin’in Ankara Büyükelçiliği tepki göstermişti
İyi Parti, bir süredir Çin’in Uygurlara yönelik politikalarına en sert tepki gösteren parti konumunda.
27 Ocak’ta partisinin Meclis grup toplantısı sırasında Doğu Türkistanlı Nursimangül Abdülraşid’i konuşma yapmak üzere kürsüsünü bırakan Meral Akşener, birçok kez Çin’in Uygurlara yönelik politikalarını gündeme taşıdı.
İyi Parti lideri Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 5 Mart’ta ‘‘Barın katliamı’’nın yıldönümünde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar, Çin’in tepkisine neden olmuştu.
Çin’in Ankara Büyükelçiliği resmi twitter hesabından Meral Akşener ve Mansur Yavaş’ı etiketleyerek paylaşımlarını kınamıştı.