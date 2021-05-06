72 Milyon Doz Çin Aşısı Akşener Nedeniyle mi Gelmedi?

Türkiye, Çin’in Sinovac firmasıyla iki defada teslim edilmek üzere 100 milyon doz Coronovac aşısı alım anlaşması imzaladı. Hükümet, Nisan ayı sonuna kadar tüm nüfusun en az yüzde 60’ını aşılamayı hedefliyordu.

Ancak Türkiye’ye gelen Çin aşısının miktarı 26 milyon dolar olunca hem bu hedef tutturulamadı hem de muhalefetin eleştiri dozu yükseldi.

Dün video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı, Çin’le 100 milyon dozluk anlaşma yapıldığını teyit ederken 90 milyon doz Pfizer/BioNTech ve 50 milyon doz da Rus menşeili Sputnik aşısı için sözleşmelerin tamamlandığını ifade etti.

Sağlık Bakanı: ‘‘Bugün ‘Çin'den aşı gelecekti, nerede?’ diye soranlar, dün Çin ile ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı’’

Sağlık Bakanı, Çin aşılarının teslimatında yaşanan gecikmeden muhalefetin Çin aleyhtarı politikalarını sorumlu tuttu.

Fahrettin Koca, ‘‘Birileri Çin ile yapılan anlaşma için, ‘100 milyon değil 50 milyon diyor’ anlaşılan karalama kampanyası başlatmışlar. Bugün ‘Çin'den aşı gelecekti, nerede?’ diye soranlar, dün Çin ile aramızda hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin. Yalan dipsiz bir kuyudur ve sahibini o kuyunun dibine er ya da geç gönderir. Hakikat ise güneş gibidir; ne kadar saklanmak istense de pırıl pırıl aydınlatır’’ dedi.