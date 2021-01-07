HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 72 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 72?

72 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 72?

07.01.2021 16:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
72 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 72?

Araç plakaları, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de kullanılan en önemli trafik işaretlerinden biridir. Taşıtların ön ve arka kısımlarına monte edilen küçük bir tabela halindeki plakalar, araç hakkında çeşitli bilgilere kolayca ulaşılmasını sağlar. Ülkemizde 01'den 81'e kadar olan plaka numaraları illeri temsil eder. Peki 72 nerenin plakası olarak geçer? 72 nerenin plaka kodu?

Bir araç üzerinde bulunan plaka, aracın sorumlusunun kim olduğundan trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığına kadar farklı bilgilere ulaşılabilmesini sağlar. Bu doğrultuda yetki sahibi bir görevli, plaka kodundan aracınız hakkındaki bu tür bilgilere erişebilir. Bu nedenle araç plakaların net bir biçimde görülebilecek şeklinde konumlandırılması büyük ölçüde önem taşır. Dünya ülkelerinde farklı plaka sistemleri vardır, dolayısıyla plaka üzerindeki harfler ve rakamlar farklı anlamlara gelir. Ülkemizde, plakanın başında bulunan sayı aracın bağlı bulunduğu ili gösterirken harfler ise kayıtlı olduğu ilçeye göre düzenlenir. Bu doğrultuda ilk 67 plaka il kodu alfabetik bir sıralamaya sahipken sonrasında gelen plaka kodlarının il statüsü kazanma tarihine göre düzenlendiğini belirtmek gerekir. Yazımızın devamını inceleyerek "72 plakası hangi il için kullanılır? 72 hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

72 Nerenin Plakası?

72 araç plakası, Batman iline aittir. "B" harfiyle başlamasına rağmen Batman ilinin plakasının sonlarda yer almasının sebebi, 67 plaka numarasından sonraki illerin alfabetik olarak değil il olma tarihleri esas alınarak sıralanmasıdır. Dolayısıyla trafikte 72 plaka imi taşıyan otomobil, kamyon ya da motosiklet gibi bir taşıtla karşılaşırsanız Batman iline bağlı olduğunu düşünebilirsiniz. Buna ek olarak Batman ilçesinin plaka kod ve harflerini öğrenmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Batman Merkez İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Batman merkez ilçesine kayıtlı olan plakalar "AC, AZ, D, DA, DP, EA, EE, M, T, ve S" harfleriyle başlar. Listelediğimiz ilçeler arasında olmayan Batman ilçeleri de merkez ilçesi kapsamında plaka kodu alır. Merkez ilçesine kayıtlı olan araçların taşıyabileceği plakalar şu şekildedir:

72 AC / AZ 001 ile 999 arası
72 D 0001 ile 0999
72 DA / DP 001 ile 999 arası
72 EA / EE 001 ile 999 arası
72 M 0001 ile 0999 arası
72 T 0001 ile 0999 arası

Batman Kozluk İlçesine Ait Olan Plaka Kodları:

Batman Kozluk ilçesine kayıtlı olan plakalar "D, KA, KZ, M, T ve S" harfleriyle başlar. Kozluk ilçesine bağlı olan araçların alabileceği plakalar şu şekilde sıralanabilir:

72 D 9501 ile 9999 arası
72 KA / KZ 001 ile 999 arası
72 M 9001 ile 9999 arası
72 T 7000 ile 7999 arası
72 S 9001 ile 9999 arası

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saniyelerle kurtuldu! Saniyelerle kurtuldu!
68 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 68?68 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 68?
İmanın şartları nelerdir? İmanın şartları kaç tanedir?İmanın şartları nelerdir? İmanın şartları kaç tanedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

29 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 29?

29 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 29?

14 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 14?

14 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 14?

13 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 13?

13 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 13?

12 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 12?

12 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 12?

Görev yaptığı okulda kendini astı

Görev yaptığı okulda kendini astı

09 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 9?

09 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 9?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.