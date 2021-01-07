72 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 72?

Bir araç üzerinde bulunan plaka, aracın sorumlusunun kim olduğundan trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığına kadar farklı bilgilere ulaşılabilmesini sağlar. Bu doğrultuda yetki sahibi bir görevli, plaka kodundan aracınız hakkındaki bu tür bilgilere erişebilir. Bu nedenle araç plakaların net bir biçimde görülebilecek şeklinde konumlandırılması büyük ölçüde önem taşır. Dünya ülkelerinde farklı plaka sistemleri vardır, dolayısıyla plaka üzerindeki harfler ve rakamlar farklı anlamlara gelir. Ülkemizde, plakanın başında bulunan sayı aracın bağlı bulunduğu ili gösterirken harfler ise kayıtlı olduğu ilçeye göre düzenlenir. Bu doğrultuda ilk 67 plaka il kodu alfabetik bir sıralamaya sahipken sonrasında gelen plaka kodlarının il statüsü kazanma tarihine göre düzenlendiğini belirtmek gerekir. Yazımızın devamını inceleyerek "72 plakası hangi il için kullanılır? 72 hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

72 Nerenin Plakası?

72 araç plakası, Batman iline aittir. "B" harfiyle başlamasına rağmen Batman ilinin plakasının sonlarda yer almasının sebebi, 67 plaka numarasından sonraki illerin alfabetik olarak değil il olma tarihleri esas alınarak sıralanmasıdır. Dolayısıyla trafikte 72 plaka imi taşıyan otomobil, kamyon ya da motosiklet gibi bir taşıtla karşılaşırsanız Batman iline bağlı olduğunu düşünebilirsiniz. Buna ek olarak Batman ilçesinin plaka kod ve harflerini öğrenmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.