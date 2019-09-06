Havada kaldığı sürede, "Harika bir şey yaşıyorum. Daima cesur. Ne mutlu Türküm diyene. İyi ki yaptım." dediği duyulan Görgül, etkinliği güvenli şekilde tamamladı.

ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesine tatil için gelen 72 yaşındaki emekli profesör Sacit Görgül'ün ayağına bağlanan esnek halatla kendisini 51 metreden boşluğa bırakarak "bungee jumping" yaptığı heyecanlı anlar aksiyon kamerasına yansıdı.

Gençlik yıllarında atletizmle ilgilendiğini, sürekli doğayla iç içe yaşadığını aktaran Görgül, "İş temposu nedeniyle yapmak istediklerimi hep sonraya bıraktım. Daha önce rafting ve yamaç paraşütü gibi adrenalini yüksek aktiviteler yapmıştım. Bungee jumping yapmak da 72 yaşında nasip oldu. Aklımda hep yapmak vardı ve hayalimi gerçekleştirdim." şeklinde konuştu.

Görgül, atlayışı heyecan dolu ve güvenli bulduğunu dile getirdi.

- "Her yaşta atlayış yapan var"

"Bungee jumping" atlayışı yaptıran firmanın yetkilisi Bülent Demirtan ise turizm sezonu boyunca adrenalin tutkunlarına hizmet verdiklerini, her yaş grubundan misafiri ağırladıklarını ifade etti.

Demirtan, atlayış etkinliğinin eğitim almaya gerek duyulmadan, tek başına yapılabilecek bir spor olduğunu söyledi.

Sacit Görgül'ün bu yıl atlayış yapanların en yaşlısı olduğunu ifade eden Demirtan, "Geçmiş yıllarda Alanya'daki istasyonda 100 yaşından büyük bir kişi atlamıştı. Sacit bey de bizimle birlikte bu tecrübeyi yaşadı. Son derece sağlıklı ve zindeydi. Heyecanlı olsa da bu korkuyla yüzleşmek için son derece hazırdı. Atlayış sırasında çok rahattı." değerlendirmesini yaptı.

