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72 yaşındaki emekli profesörün "bangee jumping" heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 11:52 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ayağına bağlanan esnek bir halatla 51 metreden kendisini boşluğa bırakan 72 yaşındaki emekli profesör Osman Sacit Görgül'ün yaşadığı heyecan dolu dakikalar aksiyon kamerasıyla kaydedildi - Prof. Dr. Sacit Görgül: - "Bungee jumping yapmak da 72 yaşında nasip oldu. Aklımda hep yapmak vardı ve hayalimi gerçekleştirdim" - Firma yetkilisi Bülent Demirtan: - "Bu yılki en yaşlı misafirimiz Sacit Bey oldu. Geçmiş yıllarda Alanya'daki istasyonumuzda 100 yaşından büyük bir kişi atlamıştı"

ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesine tatil için gelen 72 yaşındaki emekli profesör Sacit Görgül'ün ayağına bağlanan esnek halatla kendisini 51 metreden boşluğa bırakarak "bungee jumping" yaptığı heyecanlı anlar aksiyon kamerasına yansıdı.

Finike ilçesinde yaşayan emekli veteriner hekim Prof. Dr. Görgül, Fethiye'deki tatili sırasında Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisinde gördüğü bungee jumping istasyonundan atlayış yaptı.

Atlayış sırasında yapması gerekenleri dikkatlice dinleyen Görgün, daha sonra istasyondaki vincin 51 metrelik platformundan atlayışı yapanların "Şimdi cesur, daima cesur" sloganıyla kendisini boşluğa bıraktı.

Görgül'ün atlayışı eline bağlanan aksiyon kamerasıyla da kaydedildi.

Görüntülerde oldukça rahat tavırlarıyla dikkati çeken Görgül, zaman zaman da gülümsüyor.

Havada kaldığı sürede, "Harika bir şey yaşıyorum. Daima cesur. Ne mutlu Türküm diyene. İyi ki yaptım." dediği duyulan Görgül, etkinliği güvenli şekilde tamamladı.

- "Hayalim gerçek oldu"

Görgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Gençlik yıllarında atletizmle ilgilendiğini, sürekli doğayla iç içe yaşadığını aktaran Görgül, "İş temposu nedeniyle yapmak istediklerimi hep sonraya bıraktım. Daha önce rafting ve yamaç paraşütü gibi adrenalini yüksek aktiviteler yapmıştım. Bungee jumping yapmak da 72 yaşında nasip oldu. Aklımda hep yapmak vardı ve hayalimi gerçekleştirdim." şeklinde konuştu.

Görgül, atlayışı heyecan dolu ve güvenli bulduğunu dile getirdi.

- "Her yaşta atlayış yapan var"

"Bungee jumping" atlayışı yaptıran firmanın yetkilisi Bülent Demirtan ise turizm sezonu boyunca adrenalin tutkunlarına hizmet verdiklerini, her yaş grubundan misafiri ağırladıklarını ifade etti.

Demirtan, atlayış etkinliğinin eğitim almaya gerek duyulmadan, tek başına yapılabilecek bir spor olduğunu söyledi.

Sacit Görgül'ün bu yıl atlayış yapanların en yaşlısı olduğunu ifade eden Demirtan, "Geçmiş yıllarda Alanya'daki istasyonda 100 yaşından büyük bir kişi atlamıştı. Sacit bey de bizimle birlikte bu tecrübeyi yaşadı. Son derece sağlıklı ve zindeydi. Heyecanlı olsa da bu korkuyla yüzleşmek için son derece hazırdı. Atlayış sırasında çok rahattı." değerlendirmesini yaptı.

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Bungee Jumping Bülent Demirtan Fethiye Heyecan Muğla Sacit Görgül

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