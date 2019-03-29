72 yaşındaki kursiyer camları tek tek işliyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde cam mozaik kursuna giden 72 yaşındaki Merih Pusat, yaptığı hediyelik eşyaları satarak para kazanıyor

Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezinde (SAKEM) açılan rölyef, cam seramik, tel kırma ve geleneksel el işleri kurslarına giden Pusat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 çocuğunu evlendirdikten sonra bir boşluğa düştüğünü ifade etti.

SAKEM'de 7 yıldır çeşitli kurslara katıldığını anlatan Pusat, kursları çok sevdiğini, sağlığı el verdiği sürece de kurslara katılmaya devam edeceğini söyledi.

Pusat, "Çok şeyler yaptık. Hediyeler verdik, satıyoruz, para kazanıyoruz. İlk başladığımda 'Yapamaz mıyım.' diye düşündüm. On parmağımı bantlayıp yaptığım günler oldu. Sonra da alıştık, gittikçe de ağır şeyler yapıyoruz." dedi.

- "Herkesin boş zamanını değerlendirmesi için çok güzel fırsat"

Şu anda cam mozaik kursuna devam ettiğini belirten Pusat, herkese bu tür kurslara katılmayı tavsiye etti.

Uzun zamandır kurslara gelmesinden dolayı ince işlerin kendisi için zor olmadığını belirten Pusat, şunları kaydetti: