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72 yaşındaki muhtarın on parmağında on marifet var

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 11:52 | Son Güncelleme

Kayseri'de 21 yıldır muhtarlık yapan emekli inşaat mühendisi ve yazar Alim Gerçel, bir derginin genel yayın yönetmenliğini de sürdürüyor - Yakın zamana kadar voleybol, basketbol ve güreş hakemliği yapan, mahallesinde kulüp kurarak gençleri spora yönlendiren Alim Gerçel'in para, rozet, kartvizit, kartpostal koleksiyonları da dikkati çekiyor - 72 yaşındaki Alim Gerçel: - "Sahabiye Spor Kulübü'nü kurdum. Kayseri'de en fazla lisanslı sporcucuya sahip kulübüz. Sporcularımızın pek çok branşta madalyaları bulunuyor"

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de Sahabiye Mahallesi'nin 21 yıllık muhtarı Alim Gerçel, mahallesinin duyan kulağı, gören gözü olmasının yanı sıra sportif ve kültürel kimliğiyle de öne çıkıyor.

Sahabiye Mahallesi'nde 5 dönemdir muhtarlık yapan, Serçeönü ve Fatih mahallelerinin de birleştirilerek kendisine bağlanmasıyla hizmet alanı genişleyen Gerçel, 72 yaşında olmasına rağmen spora, kültüre ve kitaplara olan ilgisiyle de herkese örnek oluyor. Kentte daha çok "kültür ve spor adamı" kimliğiyle tanınan Gerçel, Erciyes dergisinin de genel yayın yönetmenliğini yapıyor.

Aynı zamanda gazeteci, yazar, folklor araştırmacısı, hakem, koleksiyoner gibi unvanları da bulunan Gerçel, Sahabiye Mahallesi'nde kurduğu spor kulübüyle de kentin genç yeteneklerine spor sevgisi aşılıyor. Koleksiyoner de olan Gerçel, rozet, para, kartvizit, kartpostal, kalem koleksiyonlarına gözü gibi bakıyor.

Gerçel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asıl mesleğinin inşaat mühendisliği olduğunu söyledi. Sahabiye Mahallesi'nde 5 dönemdir muhtarlık yaptığını anlatan Gerçel, şöyle devam etti:

"Sporla ilgilendim uzun yıllar. Türkiye'de 40 yıl güreş hakemliği yapan tek kişiyim, uluslararası güreş hakemiydim. 21 yıl Voleybol İl Temsilciliği yaptım. Voleybol milli hakemiydim. Geçen yıla kadar hakemlik ve gözlemcilik yapıyordum. Ayrıca Sahabiye Spor Kulübü'nü kurdum. Kayseri'de en fazla lisanslı sporcuya sahip kulübüz. Sporcularımızın pek çok branşta madalyaları bulunuyor."

Kitaplığında 30 bine yakın kitap bulunduğunu belirten Gerçel, 1963 yılından bu yana çeşitli gazetelerin temsilciliğini yaptığını ve 12 dergi çıkardığını aktardı. Basılmış çok sayıda kitabı da bulunan Gerçel, şunları söyledi:

"1978 yılında Kayseri Kültür ve Turizm Derneği olarak daha önce büyüklerimiz tarafından yayımlanmış Erciyes dergisini devralarak devam ettirmeye başladık. Erciyes dergisinde 42. yılda 500'üncü sayıya ulaşmak nasip oldu. Erciyes, Anadolu'nun en uzun ömürlü dergisidir. Aynı zamanda Türkiye'nin de hakemli en uzun ömürlü dergisidir."

Muhtar Gerçel, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

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Alim Gerçel muhtar Sahabiye

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