72 yaşındaki muhtarın on parmağında on marifet var

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de Sahabiye Mahallesi'nin 21 yıllık muhtarı Alim Gerçel, mahallesinin duyan kulağı, gören gözü olmasının yanı sıra sportif ve kültürel kimliğiyle de öne çıkıyor.

Sahabiye Mahallesi'nde 5 dönemdir muhtarlık yapan, Serçeönü ve Fatih mahallelerinin de birleştirilerek kendisine bağlanmasıyla hizmet alanı genişleyen Gerçel, 72 yaşında olmasına rağmen spora, kültüre ve kitaplara olan ilgisiyle de herkese örnek oluyor. Kentte daha çok "kültür ve spor adamı" kimliğiyle tanınan Gerçel, Erciyes dergisinin de genel yayın yönetmenliğini yapıyor.

Aynı zamanda gazeteci, yazar, folklor araştırmacısı, hakem, koleksiyoner gibi unvanları da bulunan Gerçel, Sahabiye Mahallesi'nde kurduğu spor kulübüyle de kentin genç yeteneklerine spor sevgisi aşılıyor. Koleksiyoner de olan Gerçel, rozet, para, kartvizit, kartpostal, kalem koleksiyonlarına gözü gibi bakıyor.

Gerçel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asıl mesleğinin inşaat mühendisliği olduğunu söyledi. Sahabiye Mahallesi'nde 5 dönemdir muhtarlık yaptığını anlatan Gerçel, şöyle devam etti: