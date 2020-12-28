72 yaşındaki sperm bağışçısı: Mastürbasyon yapmak hobim!

Sydney’de yaşayan ve eşi iki kez düşük yapan John Lindsay Mayger, çocuk sahibi olmaya çalışan çiftlere yardımcı olmak için 1978’de sperm bağışlamaya başladı.

Daily Mail’e konuşan Mayger “İki düşükten sonra travmatize olmuştum ve çocuk sahibi olamayan insanların ne hissettiğini anlamaya başladım” dedi. 1978 ila 1979 yılları arasında kesin olarak kaç çocuğun babası olduğunu bilmese de sayının 24 civarı olduğunu tahmin ediyor.

Mayger ve karısı iki düşüğün ardından dört çocuk sahibi oldu ve ikilinin evliliği 2003 yılında sona erdi. Mayger, kendisine çok yaşlı olduğu söylense de tekrar bağışçı olmayı denedi. LGBTQ dergilere ilan veren Mayger, özellikle lezbiyen çiftleri hedefledi.

Emekli olduktan sonra daha fazla seyahat edip ihtiyacı olanlar için sperm bağışladığını söyleyen Mayger “Bazı insanlar balığa gider, bazıları golf oynar, ben mastürbasyon yapıyorum” dedi.

Bağışları sayesinde 21 çocuğun babası olan Mayger, 70’lerdeki bağışlarının bu sayıya dahil olmadığını söyledi. Mayger, yaşları 3 ila 17 arasında değişen donör çocuklarının çoğuyla ilişki içinde. Mayger’dan çocuk sahibi olan kadınlar bir Facebook grubu üzerinden iletişim kuruyor; hatta bazı çocuklar biyolojik kardeşleriyle de tanıştı.