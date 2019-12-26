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  4. 72 yaşındaki uçak tutkununun tek dileği Solo Türk’ü görebilmek

72 yaşındaki uçak tutkununun tek dileği Solo Türk’ü görebilmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 11:28 | Son Güncelleme

Uşak’ta uçaklara tutkusuyla bilinen ve 10 yıldır model uçak ile çeşitli hobi eşyaları yapan 72 yaşındaki Uğur Kavcı, en büyük hayallerinden biri olan uçak kokpitine bindikten sonra şimdi ise Solo Türk uçaklarını görmeyi diliyor.50 yıl boyunca tesisatçılık yapan 72 yaşındaki Uğur Kavcı emekli olduktan sonra en büyük tutkusu olan uçakların maketlerini yapmaya başladı.

Uşak’ta uçaklara tutkusuyla bilinen ve 10 yıldır model uçak ile çeşitli hobi eşyaları yapan 72 yaşındaki Uğur Kavcı, en büyük hayallerinden biri olan uçak kokpitine bindikten sonra şimdi ise Solo Türk uçaklarını görmeyi diliyor.
50 yıl boyunca tesisatçılık yapan 72 yaşındaki Uğur Kavcı emekli olduktan sonra en büyük tutkusu olan uçakların maketlerini yapmaya başladı. Yaklaşık 10 yıldır yüzlerce model uçak ve çeşitli hobi eşyaları yapan Kavcı uzun yıllardır maketini yaptığı uçağın kokpitine binerek en büyük hayalini gerçekleştirdi. Bunun ardından Kavcı, Solo Türk’ü çok sevdiğini anlatarak, hayalinin Solo Türk uçaklarını görmek ve gösterilerini izlemek olduğunu dile getirdi. Öte yandan kendisine ait dükkanında yaptığı çeşitli ürünleriyle tanınan Kavcı, bu tutkusunu gelecek nesillere aktarmak istediğini belirterek 2 yıl önce kapatılan hobi evinin tekrar açılmasını istediğini kaydetti.

“Uçaklara sempatim var”
Uçaklara karşı oldukça ilgili olan Uğur Kavcı, uçaklar hakkında her türlü bilgiye sahip olduğunu dile getirdi. Her gün sabahın ilk ışıklarında kendisine ait dükkanına gelerek tüm gün vaktini burada geçiren Kavcı, “Benim uçaklara karşı bir sempatim var. Asker ocağındayken uçak temizler ve silerdim. O zamandan bu yana uçak benim içime işledi. Askerden geldikten sonra tesisatçılık yapmaya devam ettim. Öncelikle para kazanmak lazım. İşleri boşlamayayım diyordum ama aklım hep uçaktaydı. Emekli oldum, o işleri temelli bıraktım. Dükkan sahibi oldum, model uçak, maket uçak yapıyorum. Bir, iki derken en son drone yaptım. Bunları ve pek çok şeyi yaptım, bunları ara sıra uçuruyorum” dedi.

“Solo Türk videolarını izledikçe kendimden geçiyorum”
Yaşına rağmen büyük hedeflerini gerçekleştirmeyi hırs edinen Kavcı, “Şunu kafama koydum. Gerçek uçak yapıp tarla, arazi tarzı bir yerde uçuracağım. Bunun için hırslandım. Şu an en büyük hayalim Solo Türk uçaklarını görmek. Bu işlere çok meraklıyım. Solo Türk uçaklarına benzer uçaklar da yapıyorum. Televizyondan görüyorum, onların videolarını seyrediyorum. Baktıkça kendimden geçiyorum” diye konuştu.

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