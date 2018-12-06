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72 yıllık cezaevini atölyeye çevirdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 11:59 | Son Güncelleme

Bursa'da 72 yıllık cezaevinde sanatlarını icra eden heykeltraşlar cezaevini sanat atölyesine çevirdiler. Çalışmalarını gerçekleştiren heykeltraş Yalçın Öztürk ve İlkay Altay'ın en büyük arzusu ise cezaevinin bir gün müze haline getirilmesi.

İznik Belediyesi'ne bağlı heykel sanatçıları Yalçın Öztürk ve İlkay Altay, 2012 yılında kapatılan ve bu tarihten beri kullanılmayan cezaevi için harekete geçti ve burayı bir sanat atölyesine çevirdiler.

Eski cezaevini sanat atölyesine çevirdiler

Bursa'nın İznik ilçesinde 6 yıl önce kapatılan 72 yıllık cezaevi, artık sanatçılar tarafından atölye olarak kullanılıyor.
Çalışmalarını burada gerçekleştiren heykel sanatçıları Yalçın Öztürk ve İlkay Altay'ın en büyük hayali ise buranın bir müze haline getirilmesi.
Bu atölyede yaptıkları heykelleri ilçenin dört bir yanına yerleştiren sanatçılar, eserlerinin üretimi içinde ise gaz beton, demir ve bez atıklarını kullanıyor.
Bu atölyede yaptıkları heykelleri ilçenin dört bir yanına yerleştiren sanatçılar, eserlerinin üretimi içinde ise gaz beton, demir ve bez atıklarını kullanıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Bursa cezaevi sanat atölyesi

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