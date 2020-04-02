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72 yıllık çift, 49 saat arayla hayatını kaybetti!

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2020 11:40 | Son Güncelleme

Rize'nin Ketenli köyünde yaşayan 72 yıllık evli çift, 49 saat arayla hayatını kaybetti. 89 yaşındaki Ayşe Balcı ve 92 yaşındaki Mustafa Balcı, yan yana toprağa verildi.

Merkeze bağlı Ketenli köyünde oturan Ayşe Balcı, kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, cumartesi günü saat 07.00 sıralarında, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ayşe Balcı'nın cenazesi, aynı gün köyündeki mezarlıkta toprağa verildi. 72 yıllık eşini kaybettikten sonra fenalaşan, kanser hastası Mustafa Balcı da pazartesi günü saat 08.00 sıralarında, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ayşe Balcı'nın yaşamını yitirmesinden 49 saat sonra kurtarılamayan Mustafa Balcı da aynı mezarlıkta, eşinin yanına defnedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize Ketenli koronavirüs

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