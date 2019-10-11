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7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 19:04 | Son Güncelleme

Karabük İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü önderliğinde sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.AFAD koordinasyonunda merkez Kurtuluş Mahallesi Dolunay Sokak’ta yapılan deprem tatbikatına polis, itfaiye, UMKE, İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Servis, Devlet Su İşleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Türk Kızılay ile Telekom, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinde görevli personel katıldı.

Karabük İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü önderliğinde sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.
AFAD koordinasyonunda merkez Kurtuluş Mahallesi Dolunay Sokak’ta yapılan deprem tatbikatına polis, itfaiye, UMKE, İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Servis, Devlet Su İşleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Türk Kızılay ile Telekom, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinde görevli personel katıldı. Senaryo gereği, meydana gelen 7,2 büyüklüğünde bir depremde doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketlerinde görevli personel gaz ve elektrik kesimini gerçekleştirdikten sonra AFAD ekipleri, enkaz altında kalan yaralılar için kurtarma çalışması başlattı. Gerçeği aratmayan tatbikatta "Çilek" isimli arama kurtarma köpeği enkaz altında kalan yaralıya ulaşarak kurtarılmasını sağlarken, evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine intikal ettirilmesinin ardından söndürüldü.
Deprem sonucu yıkılan evlerin enkazından kurtarılan yaralılar sahra hastanesine kaldırılırken, tatbikatta Barış Pınarı Harekatı’nda mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek amacıyla pankart açıldı.
Deprem nedeniyle hasar gören hastanede ise tahliye çalışmasından önce gaz kaçağının ölçümü için özel elbiselerini giyen personel, içerideki yaralıları dışarı çıkarttı. Tatbikatın ardından Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberindeki heyet ile birlikte sahra hastanesinde yatan yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Tatbikatla ilgili konuşan Vali Gürel, "Deprem her an olabilir. Hemen yakınımızdan Eskipazar ilçemizden fay geçmekte. Aktif olarak da tehlikeli bir fay. Aslında deprem veya afet başımıza gelebilir. Tabiat kendi hareketlerini yaparken bunlar için tedbirlerimizi almamışsak başımıza afet olarak gelebilir. İnşallah olmaz diyoruz. Ama hazırlıklı olmamız gerekir. Kurumlarımızın hazır olabilmesi, tecrübe kazanabilmesi için olaya ani müdahale edebilmesi için bir takım tatbikatlar planladık. Depremden kaynaklı bir afette neler olabileceğini gördük" dedi.

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
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