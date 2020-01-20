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  4. 73 köy yolunun kapandığı Elazığ’da ekiplerin kar mesaisi başladı

73 köy yolunun kapandığı Elazığ’da ekiplerin kar mesaisi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

Elazığ’da gece yarısı etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 73 köy yolunun açılması için ekiplerin zorlu kar mesaisi başladı.Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ’da geceden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi.

Elazığ’da gece yarısı etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 73 köy yolunun açılması için ekiplerin zorlu kar mesaisi başladı.
Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ’da geceden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Etkili olan ve ara ara devam eden kar yağışı nedeniyle merkezde 15 olmak üzere toplamda 73 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara jandarma ve il özel idaresi ekipleri yetişti. Valilik koordinesinde Özel İdare Genel Sekterliğine bağlı "Karla Mücadele" ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren yolları açmaya başladı.
Köylüleri sevindiren karın yağdığını belirten Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, “Kar yağmasından dolayı vatandaşlarda mağdur olmaktadır. Bu mağduriyetler giderilmesi için Elazığ İl Özel İdare ekipleri çalışmalara devam ediyor. Yolda kalan vatandaşlara Jandarma yardım etti. Bazılarına eşlik ederek götürdü. Bazıları halen burada beklemektedir. Hayvanlarına yem götürmek isteyen vatandaşlarımızda mağdur oldular. Karataş, Beydalı eski ismi ile Zanlı dediğimiz bölgede hayvancılık sayısı yüksek olduğu için vatandaşlar mağdur durumda. Yer yer kar kalınlığı değişmektedir"dedi.
Yer yer karın 35-40 santime ulaştığını anımsatan Demirpolat, sadece kendi bölgelerinde Alayaprak, Güllübağ, Şüşnaz, Erbilli, Zanlı, Karataş, Hamedi bölgeleri olmak üzere 10 köy yolunun da ulaşıma kapalı olduğunu, ekiplerin açma çalışmasına başladığını kaydetti.
Her sene kış aylarında yollarının kapandığını dile getiren vatandaşlardan Mehmet Yılmaz, “Özellikle Karataş Harput arası ulaşımda sıkıntılar yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi şuanda mağdur durumdayız. Yollar açıldı ama gidemiyoruz buzlanma bulunmaktadır”diye konuştu.

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