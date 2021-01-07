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73 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 73?

07.01.2021 17:57 | Son Güncelleme:
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73 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 73?

Araç plakası hem dünyada hem de ülkemizde otomobil kamyon gibi kara taşıtlarına verilir. Dünyadaki araç sayısının artmasıyla ortaya çıkmış olan plakalar, üzerinde rakamlar ve harfler bulunan küçük bir tabeladır. Peki 73 plakası hangi ilimizi temsil etmektedir? 73 nerenin plaka kodudur? Bu yazımızda 73 plaka ile ilgili detayları sizler için derledik…

Araç plakaları aracı kullanan kişi ve aracın durumu hakkında bilgi verir. Gerekli durumlarda sorumlu mercilerin kontrol edebilmesi için plakaların açık, anlaşılır ve okunabilir bir durumda olması gerekir. Plakalar sadece yetkililere değil, araç sahiplerine de pek çok kolaylık sağlar. İnternet üzerinden yapacağınız plaka sorgulama işlemleri ile plakanıza ait ceza ya da vergi borcu olup olmadığına bakabilir, HGS işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ülkemizde 81 tane il olması nedeniyle 81 adet plaka kodu bulunur. Bu plaka kodları 01 ile 81 arasında değişmektedir. Şehirler plakalarını alfabetik sıralamaya göre almıştır. Daha geç il unvanı alan şehirler bu sıralamanın sonunda yer alır. Peki 73 plaka imi hangi şehrimize aittir? 73 hangi ilin plaka kodudur?

73 Nerenin Plakasıdır?

73 plaka imi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Şırnak ilimize aittir. Şırnak daha geç il olduğu için plaka kodları sıralamasında sonlarda yer alır. Şırnak ve Şırnak’a bağlı olan ilçelerde de bu kodun kullanıldığı görülür. Fakat ilçelerin kendilerine ait özel plaka kodları da bulunmaktadır. Bu kodlar aracın hangi ile bağlı olduğunu gösterir. İşte Şırnak’a bağlı olan ilçelerin plaka kodları…

Şırnak Merkez Plaka Harf Grupları:

73 AC 001 ile 73 AD 999 arası
73 AH 001 ile 73 AH 999 arası
73 AL 001 ile 73 AL 999 arası
73 D 0001 ile 73 D 0999 arası
73 D 1700 ile 73 D 1799 arası
73 D 1800 ile 73 D 1899 arası
73 D 1900 ile 73 D 1999 arası
73 EA 001 ile 73 EA 999 arası
73 M 0001 ile 73 M 1999 arası
73 S 0001 ile 73 S 9999 arası
73 T 0001 ile 73 T 0999 arası
73 T 1700 ile 73 T 1799 arası
73 T 1800 ile 73 T 1899 arası
73 T 1900 ile 73 T 1999 arası

Cizre İlçesi Plaka Harf Grupları:

73 AE 001 ile 73 AE 999 arası
73 D 1000 ile 73 D 1499 arası
73 DA 001 ile 73 DA 999 arası
73 FA 001 ile 73 FA 999 arası
73 M 1000 ile 73 M 1499 arası
73 S 3001 ile 73 S 5000 arası
73 T 1000 ile 73 M 1499 arası

İdil İlçesi Plaka Harf Grupları:

73 D 1500 ile 73 D 1699 arası
73 KA 001 ile 73 KA 999 arası
73 M 1500 ile 73 M 1699 arası
73 S 6001 ile 73 S 7000 arası
73 T 1500 ile 73 T 1699 arası

Silopi İlçesi Plaka Harf Grupları:

73 D 2000 ile 73 D 2500 arası
73 M 2000 ile 73 M 2500 arası
73 S 7001 ile 73 S 9000 arası
73 SA 001 ile 73 SA 999 arası
73 T 2000 ile 73 T 2500 arası

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