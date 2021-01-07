73 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 73?

Araç plakaları aracı kullanan kişi ve aracın durumu hakkında bilgi verir. Gerekli durumlarda sorumlu mercilerin kontrol edebilmesi için plakaların açık, anlaşılır ve okunabilir bir durumda olması gerekir. Plakalar sadece yetkililere değil, araç sahiplerine de pek çok kolaylık sağlar. İnternet üzerinden yapacağınız plaka sorgulama işlemleri ile plakanıza ait ceza ya da vergi borcu olup olmadığına bakabilir, HGS işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ülkemizde 81 tane il olması nedeniyle 81 adet plaka kodu bulunur. Bu plaka kodları 01 ile 81 arasında değişmektedir. Şehirler plakalarını alfabetik sıralamaya göre almıştır. Daha geç il unvanı alan şehirler bu sıralamanın sonunda yer alır. Peki 73 plaka imi hangi şehrimize aittir? 73 hangi ilin plaka kodudur?

73 Nerenin Plakasıdır?

73 plaka imi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Şırnak ilimize aittir. Şırnak daha geç il olduğu için plaka kodları sıralamasında sonlarda yer alır. Şırnak ve Şırnak’a bağlı olan ilçelerde de bu kodun kullanıldığı görülür. Fakat ilçelerin kendilerine ait özel plaka kodları da bulunmaktadır. Bu kodlar aracın hangi ile bağlı olduğunu gösterir. İşte Şırnak’a bağlı olan ilçelerin plaka kodları…