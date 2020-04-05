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73 yaşındaki adam kendini vurarak öldürdü!

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2020 15:19 | Son Güncelleme

Karaman’da odasında tüfekle kendisini vuran Mustafa U. (73) yaşamını yitirdi. Mustafa U.’nun intihar mı ettiği, yoksa kazara mı kendisini vurduğu araştırılıyor.

73 yaşındaki adam kendini vurarak öldürdü!

Olay, saat 12.00 sıralarında Başakşehir Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Mustafa U.’nun yalnız başına olduğu odadan tek el silah sesi duyuldu. Bunun üzerine aile bireyleri odaya koştu. Mustafa U.’yu başından vurulmuş olarak bulan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin tüm müdahalesine karşın Mustafa U., kurtarılamadı.

Mustafa U.’nun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, Mustafa U.’nun intihar mı ettiği, yoksa kazara mı kendisini vurduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

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Karaman intihar

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