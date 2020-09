73 yaşındaki covid-19 hastası 5,5 ay sonra taburcu oldu! Gözlerini açtığında ilk sorduğu...

Ülkemizde Covid-19’a ilk yakalanan hastalardan, 73 yaşındaki Oğuz Peker... 4 ay boyunca kesintisiz kaldığı yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Peker, çok zorlu tedavi sürecini geride bırakıp yaklaşık 5,5 ay sonra taburcu olmanın mutluluğunu yaşıyor. 23 Mart’ta hastalanan Oğuz Peker, 4 ay sonra kendine geldiğinde “Trafik kazası mı geçirdim?” diye sordu. Herkesin maskeli olduğu ‘bambaşka’ bir dünyaya uyandığını söyleyen Oğuz Peker, pandemi nedeniyle yaşananları idrak etmekte hayli zorlandığını söylüyor.

73 yaşında, her gün sabah 9’dan akşam 6’ya dek işinin başında, aktif bir iş insanı Oğuz Peker. Sağlıklı beslenen, spor yapan, her yıl düzenli check-up olan biri. Lakin, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de vuran ve yaşam alışkanlıklarımızı tepeden tırnağa değiştiren yeni tip koronavirüs (Covid-19) Peker’i bir başka vurdu. Mart ayında ülkemizde koronavirüs vakalarının yeni yeni görüldüğü ilk günlerde, Oğuz Peker yeni check-up olmuş, hafif bir KOAH başlangıcına rağmen aldığı güzel sonuçlarla yüzü gülmüştü. Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta yeni koronavirüs ile ilgili kamuoyuna resmi açıklama yapıldı ve ertesi gün ise, 73 yaşındaki Oğuz Peker’in sağlık durumu bozulmaya başladı. Bir anda bastıran yoğun halsizlik ve sürekli uyuma isteği dışında ne yüksek ateş ne solunum sıkıntısı vardı. Hal böyle olunca iki çocuğu ve eşinin aklına Covid-19 riski gelmedi. Eve her gün her gün gelen hemşire ile sağlık takiplerini yapılıyordu. Derken sesi boğulmaya ve genel durumu da kötüye gitmeye başlayınca evde geçen 11 günlük sürenin sonunda hastaneye kaldırdılar.