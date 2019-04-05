HABER

73 yaşındaki kadını dolandıran şüpheliler tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 14:10 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, evinde FETÖ/PDY'ye ait altın olabileceğini söyledikleri Sevim Keskin'i (73) yaklaşık 90 bin lira dolandıran Mehmet Demir ve Barış Ayvagöz, tutuklandı.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, evinde FETÖ/PDY'ye ait altın olabileceğini söyledikleri Sevim Keskin'i (73) yaklaşık 90 bin lira dolandıran Mehmet Demir ve Barış Ayvagöz, tutuklandı. Aydınevler Mahallesi'nde oturan Sevim Keskin'i geçen pazartesi günü telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, kadına evinin çevresinde FETÖ/PDY üyelerinin dolaştığını, bunlardan birinin yakalandığını ve savcılığa gönderildiğini söyledi. Telefondaki kişi, Sevim Keskin'e evin civarında operasyon yapacaklarını, evden çıkmamasını, oğlunun konuyla ilgili polis merkezinde ifade verdiğini, FETÖ/PDY mensuplarına ait altınların evde olabileceğini, bundan dolayı evde arama yapacaklarını anlattı. Telefon görüşmesinden yaklaşık 10 dakika sonra eve gelen ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, Sevim Keskin'e evdeki para ve altınların yerini sordu. Kadın, evdeki 225 euro, 3 bin lira ile yaklaşık 90 bin lira değerindeki altın kolye, Cumhuriyet altını, altın zincir, altın bileklik ve küpeden oluşan takı setini bu kişiye teslim etti. TELEFON DOLANDIRICILIĞIYLA İLGİLİ HABERİ GÖRDÜ Para ve altınları alarak evden uzaklaşan kişinin ardından bir süre sonra televizyonda telefon dolandırıcılığıyla ilgili haber gören Sevim Keskin, kendisinin de dolandırılmış olabileceği şüphesiyle polisi arayarak bilgi verdi. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Sevim Keskin'in evine 07 FPU 78 plakalı otomobille geldiklerini tespit etti. Şüphelilerin araçla Manavgat'tan çıktıktan sonra Afyonkarahisar ve Denizli'ye gittikleri, sonra Antalya'ya dönüş yaptıkları belirlendi. Manavgat Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aracı Korkuteli'ndeki kontrol noktasında durdurdu. Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, araçtaki Mehmet Demir ve Barış Ayvagöz gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 400 lira, 120 euro ve cep telefonu bulundu. Manavgat'a getirilen Mehmet Demir ve Barış Ayvagöz, ifadelerinde suçlarını itiraf ederken, kendilerini Antalya'da tanıştıkları D.K.'nin yönlendirdiğini ve Sevim Keskin'den aldıkları altınları Serik'te D.K.'ye teslim ettiklerini, karşılığında kişi başı 1000 lira ve 100 euro aldıklarını söyledi. Polis merkezinde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Demir ve Barış Ayvagöz çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Polis, D.K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. KAMERAYA YANSIDI Dolandırıcılık olayı Sevim Keskin'in yaşadığı apartmandaki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde beyaz otomobilin apartmanın önüne yanaşması, araçtan inen şüphelinin binaya girişi ve bir süre sonra elinde beyaz torbayla telefonla konuşarak binadan çıktığı görülüyor.

PARTNER16 yıl sonra son noktayı koydular16 yıl sonra son noktayı koydular
Milli patateslerin ismi anketle belirlenecekMilli patateslerin ismi anketle belirlenecek
2 yerli patates isim bekliyor2 yerli patates isim bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

İçişleri Bakan Yardımcısı açıkladı: Aras Rezzan öldürüldü

Aras Rezzan öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.