73 yaşındaki sapığın istismar itirafını esnaf kaydedip polise verdi

Antalya’da 73 yaşındaki M.D., 13 yaşındaki erkek çocuğu E.Ç.’ye nitelikli cinsel istismar suçundan hakim karşısına çıktı. Hazırlanan iddianamede, M.D’nin., E.Ç.’ye cinsel istismarda bulunmasının ardından telefoncu esnafa E.Ç.’yi götürerek, ‘sabah gelince istismarda bulundum’ dediği, esnafın ise durum karşısında M.D.’ye suçunu itiraf ettirerek, o konuşmayı kayda aldıkları belirtildi. Suçlamaları kabul etmeyen M.D., mahkeme heyetine sunulan ses kaydına ilişkin ise, "Ben bu görüşmeleri yaptığımı hatırlamıyorum. Bana iftira attılar” dedi. Olay, Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddialara göre, seyyar satıcılık yapan emekli M.D. (73), aynı binada oturan erkek çocuğu E.Ç.’ye (13) defalarca cinsel istismarda bulundu. E.Ç., kendisini istismar ettiği iddiasıyla M.D.’den şikayetçi oldu. 6 çocuk babası ve 15 torun sahibi M.D., gözaltına alınarak, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı tarafından M.D. hakkında hazırlanan iddianamede, E.Ç.’nin zorla alıkonulduğu ifade edildi. İddianamede, “İkamet ettiği daireye zorla sokarak, kapıyı kilitlediği, kendisini evin salon kısmına götürdüğü, bağırdığını ama kimsenin duymadığını, evin içerisinde kendisini yatırıp soyduğu, şahsın her yerine dokunduğu” ifadelerine yer verildi. İddianamede, M.D.’nin, E.Ç.’ye cinsel istismarda bulunmasının ardından evden beraber çıktıklarının altı çizilerek, M.D.’nin E.Ç.’yi Muratpaşa Camisi çevresinde bulunan telefoncu esnafa götürerek, ‘sabah gelince istismarda bulundum’ dediği belirtildi. Esnaf ise, M.D.’nin E.Ç.’ye cinsel istismarda bulunduğunu itiraf ettiği konuşmayı ses kaydına alarak, polis ekiplerine bildirdi. M.D. hakkında ‘Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Çocuğa Müstehcen Yayınları Okumaya ve Seyretmeye Teşvik, Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı’ suçlarından dava açıldı. 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya mağdur E.Ç.’nin babası A.Ç., sanık M.D., müştekiler, taraf avukatları ve şahitler katıldı. Şahitler tarafından mahkeme heyetine, sanık M.D.’nin, E.Ç.’ye cinsel istismarda bulunduğunu itiraf ettiği ses kaydı sunuldu. Aynı zamanda mahkemeye sunulan delillerin arasında CD inceleme tutanağı, şüpheliye ait fotoğraflar, cep telefonu ön inceleme tutanağı, şüpheliye ait müstehcen fotoğraflar, doktor raporları yer aldı.

“Çocuğu kobay yaptılar”

Suçlamaları kabul etmeyen M.D., A.Ç.’nin kiracıları olduğunu iddia ederek, kendisini para tuzağına düşürmek istediklerini ileri sürdü. M.D., “Para için bana tuzak kurdular. Çocuğu da kobay yaptılar. Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Çocuğun annesi ve babası işe gidip geliyorlar. Mağdur çocuk 2-3 günde bir yanıma geliyor. Benim evime her gün Kepez Belediyesi’nden aş gelir. Mağdur çocukla ben aş evinden gelen yemeği yiyoruz. Ben yemeği yedikten sonra seyyar satıcılık yapmak üzere evden ayrılıyorum” dedi.

Sanık M.D., tanıklar tarafından sunulan ses kaydına ilişkin ise, “Ben bu görüşmeleri yaptığımı hatırlamıyorum. Bana iftira attılar” şeklinde cevap verdi.

“Oğlumdan uzak durmasını söyledim”

Mağdur E.Ç.’nin babası A.Ç., olayın olduğu gün evde olduğunu söyledi. Oğlu E.Ç.’nin o gün öğle yemeğine gelmediğini ifade eden A.Ç., “Oğlum eve geldiği zaman onu, M.D.’nin evine gitmemesi konusunda uyardım. Ayrıca ben kiracısı değilim. Ertesi gün sanığın balkondan oğlumu çağırdığını duydum. Oğlum cevap vermeyince ona çay fırlattı. Sanığın evine gittim ve oğlumdan uzak durmasını söyledim. Bir gün oğlum eve geldiğinde saçları ıslaktı. Üstünde de onun tişörtü ve yetişkin birine ait iç çamaşırı vardı” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti M.D.’nin tutukluluğunun devamına karar vererek, davayı erteledi.

