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73 yıl hapis cezası bulunan suç örgütü yöneticisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 11:52 | Son Güncelleme

Aksaray’da suç örgütü kurmak, suç örgütü kapsamında suç işlemek ve örgütü yönetmek suçlarından aranan ve hakkında 73 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polisin bir rezidansa yaptığı operasyonla yakalandı.Operasyon gece yarısı Aratol İstiklal Mahallesi 9414 Sokakta bulunan bir rezidansa gerçekleştirildi.

73 yıl hapis cezası bulunan suç örgütü yöneticisi yakalandı

Aksaray’da suç örgütü kurmak, suç örgütü kapsamında suç işlemek ve örgütü yönetmek suçlarından aranan ve hakkında 73 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polisin bir rezidansa yaptığı operasyonla yakalandı.
Operasyon gece yarısı Aratol İstiklal Mahallesi 9414 Sokakta bulunan bir rezidansa gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’da suç örgütü kurmak, yönetmek ve suç örgütü kapsamında çeşitli olaylara karışmak, adam kaldırmak, kişiyi hürriyetinden ala koymak, zorla para almak, gasp, silahlı tehdit ve şantaj gibi suçlardan aranan ve hakkında 73 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sadi Kavurmacı’nın (31) yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda Sadi Kavurmacı’nın bir rezidansta kaldığını tespit eden ekipleri, gece saatlerinde operasyon düzenledi. Rezidans dairesinde yakalanarak gözaltına alınan Sadi Kavurmacı’nın emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

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