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73 yıldır pedal çeviriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 11:24 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yaşayan İsmail İşler (86), 73 yıl önce başladığı pedal çevirmeyi hiç bırakmadı.

73 yıldır pedal çeviriyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yaşayan İsmail İşler (86), 73 yıl önce başladığı pedal çevirmeyi hiç bırakmadı.
İsmail İşler, ilk kez 13 yaşındayken 1945 yılında bisikletle tanıştı. Bugün 86 yaşında olan emekli İsmail İşler, 1949 yılında Nazilli'de düzenlenen bisiklet yarışlarına katıldı. Hareketliliği nedeniyle 'Tarzan İsmail' olarak bilinen İşler, ilk kez katıldığı yarışlarda ikinci oldu. Daha sonra babasıyla Antalya'ya yerleşen İsmail İşler, ikinci olduğu yarışların 1950 yılında yeniden yapılacağını duydu. Babasından izin alamayan İşler, arkadaşından emanet aldığı bir bisikletle Nazilli'nin yolunu tuttu. Babasının kendisinin takip etmesinden korkan İşler, yakalanmamak için de tarlalardan ve alternatif yolları takip ederek 4 gün sonra Nazilli'ye ulaştı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerindeki yarışlara katılan İşler, bu kez birinciliği göğüslemeyi başardı. İşler'e birincilik ödülü olarak iki iç, iki de dış lastik verildi.
O günden bu yana pedal çevirmeyi bırakmayan İsmail İşler, 73 yıldır bu sevdasından hiç vazgeçmedi.

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73 yıldır pedal çeviriyor73 yıldır pedal çeviriyor73 yıldır pedal çeviriyor

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