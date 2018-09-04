737. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne doğru

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, bu yıl 737'ncisi kutlanacak Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne ilişkin, "400 çadırlık bir obadan bir cihan devleti kurmamızın hikayesini 737. kez ve sonsuza kadar gelecek nesillerimize, tüm ülkemize ve dünyaya anlatacak ve tanıtacağız." dedi.

Büyükakın, yaptığı yazılı açıklamada, 7-9 Eylül'de gerçekleşecek şenlik için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Şenliklerin ulusal ve uluslararası alanda büyük bir anlam ifade ettiğine dikkati çeken Büyükakın, şunları kaydetti:

''400 çadırlık bir obadan bir cihan devleti kurmamızın hikayesini 737. kez ve sonsuza kadar gelecek nesillerimize, tüm ülkemize ve dünyaya anlatacak ve tanıtacağız. Hiç kuşkusuz, asırlardan beri gelen Türk kültürünün, hak, hukuk, adalet anlayışının, büyük bir hoşgörünün görüleceği yegane yerlerden biri olan Söğüt'te düzenleyeceğimiz şenliklerimiz ile devlet büyüklerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanından gelecek olan misafirlerimize ev sahipliği yapacak, misafirlerimize Söğüt ruhunu yeniden yaşatacağız."

Büyükakın, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde kuruluş ile kurtuluş hikayesini, 737. kez, ilk günkü inanç ve heyecanla kutlayacaklarını belirterek, "Kaybetmediğimiz ve asla kaybetmeyeceğimiz Söğüt ruhuyla gerçekleştireceğimiz şenliklerimiz, toy anlayışımız, ata sporlarımız, gelenek ve göreneklerimizin temsili anlatımları, sergiler ve birçok etkinliklerle renklenecek." ifadesini kullandı.

