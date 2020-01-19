737 MAX'lerde yeni bir hata

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli uçak üreticisi Boeing 737 MAX tipi yolcu uçaklarında yeni bir yazılım sorunu tespit edildiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu sorunun giderilmesi için gerekli güncellemelerin yapıldığı ve konuyla ilgili olarak hem Amerikan Federal Havacılık Kurulu'nun (FFA), hem de müşterilerle yan sanayi işletmecilerinin bilgilendirildiği ifade edildi. Boeing ayrıca, 737 MAX'ın yeniden uçmaya başlamasından önce güvenlikle ilgili tüm endişelerin giderilmesinin ve ilgili resmi kurumların koyduğu şartların yerine getirilmesinin, şirket açısından en önemli öncelik olduğunu vurguladı.

Sorun gecikmeye neden olmayacak

Sözü edilen yazılım sorunu hakkında Boeing tarafından detaylı bilgi verilmedi ancak konuya yakın bir kaynağın iddiasına göre, tespit edilen yazılım sorunu farklı bilgisayar sistemlerini etkileyen bir problemdi. Aynı kaynak, şirketin söz konusu sorunu geçtiğimiz hafta teknik kontroller sırasında tespit ettiğini, ancak nispeten küçük bir problem olan yazılım sorununun, uçakların yeniden hava trafiğinde kullanılma takviminde bir gecikmeye neden olmayacağını dile getirdi.