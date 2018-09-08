BİLECİK (AA) - 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
İlçe Stadında, Vali Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve Yörükler ile vatandaşların katıldığı etkinliklerde aşıklar sazlarıyla türküler seslendirdi.
Yörük törelerinin gösterileri ve yerel şarkıcı Hilal Coşkun'un konseriyle devam eden etkinlikte, ''Diriliş sahne'' gösterisi sunuldu.
Yaklaşık 50 kişilik ekip, Türklerin Anadolu'yu yurt edişi ve Söğüt'te dirilişi tiyatral sahne gösterisiyle canlandırdı. Büyük beğeni toplayan gösteri sonunda Türk bayrağının açılması izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.
Şenlikler kapsamında Söğüt Hamidiye Külliyesinde, minyatür ve yazı sanatı sergisi açıldı.
Erdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayız
Ağrı’da zırhlı polis aracı ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
ABD Başkanı Trump ateşe benzin döktü! 267 milyar dolarlık yeni gümrük vergisi mesajı
İran, Irak'la arasındaki Şelamçe Sınır Kapısı'nı kapattı
Samsun'da korkunç kaza! Tramvay, yayaya çarptı
Dilencinin anlattıkları akıllara durgunluk verdi! '10 bin liram çalındı'
Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik
Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!
İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."
Marilyn Monroe'nun evlililik sırları
Okuyucu Yorumları 0 yorum