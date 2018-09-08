BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen "737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri", kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle devam etti.
Şenlikler kapsamında, halk oyunları ekipleri hükümet konağı önünde gösterilerini sundu, Yörükler ve protokol törenle karşılandı.
Söğüt İmam Hatip Mehteran Takımı eşliğinde hükümet konağı önünden başlayan kortej yürüyüşü, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öteki ilgililerin katılımıyla Ertuğrul Gazi Türbesi'nde sona erdi.
Vali Büyükakın ve beraberindekiler, Ertuğrul Gazi'nin kabri başında dua etti.
Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, 737 yıldır Söğüt'te toy yapılabiliyorsa, bunun eşsiz muvaffakiyet ile ataların Anadolu'ya çaldığı mayanın, zaman ve mekan üstü bir nurla karılmış olmasının bereketi olduğunu söyledi.
''Bu nur bizi biz yapan nurdur.'' diyen Büyükakın, rüya çınarının bu nurdan beslenerek filizlendiğini, serpilip büyüdüğünü, üç kıtaya gölgesinin düştüğünü aktardı. Büyükakın, "Ertuğrul Gazi'nin 400 çadırlık obası, önce beylik, sonra devlet ve nihayet 3 kıtaya 7 iklime hükmeden adil bir cihan devletine dönüşmüştür. Söğüt ruhu işte bu nurdan beslemektedir. Söğüt ruhunu yaşatmak, her dem diri, her dem yeni tutmak boynumuzun borcudur. Söğüt ruhu yaşadıkça milletimiz ve devletimiz ebet müddet var olacaktır." ifadelerini kullandı.
- "Söğüt ruhunu yaşatmak bizim boynumuzun borcudur"
Söğüt ruhu yaşadıkça ''Türk beklenendir'' diyen mazlum milletlerin umudunun hep canlı kalacağını dile getiren Büyükakın, şunları kaydetti:
"Bu ruh kuruluşun da kurtuluşun da ilelebet varoluşun da mazlumların umudunun da zalimlerin korkusunun da yegane kaynağıdır. Büyük devlet adamlarının, cesaretli ve dirayetli liderliğinde, Anadolu topraklarına tutundurduğumuz bu kutlu tohum, milletimiz için ebediyen varoluşun ve tüm insanlık için huzur iklimlerinin yegane teminatıdır. Bugün Ertuğrul Gazi toyunda işte bu şuurla cem olduk. Bu cem baki kaldıkça yeryüzünde bize umutsuzluk yoktur. Bu toy cem oldukça, insanlık için umutsuzluk yoktur. Ertuğrul Gazi toyunu ve bu toyun beslendiği Söğüt ruhunu yaşatmak bizim boynumuzun borcudur.
Ertuğrul ocağının varisleri olan bizlerin en önemli vazifesi, Söğüt ruhunu yaşatmak, yüceltmek ve bu kutlu mirası gelecek nesillere devretmektir. Bu nedenle devraldığımız sancağı hakkıyla taşımak ve çocuklarımıza gururla devretmek için tam bir adanmışlıkla ve geceyi gündüze katarak çalışıyoruz ve inşallah çalışmaya devam edeceğiz.''
Konuşmaların ardından Kütahya'nın Domaniç ilçesinde başlayan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Acil Yardım ve Arama Kurtarma Birimleri tarafından organize edilen "Diriliş Yolu Yürüyüşü" sonrası Söğüt'e getirilen Kayı bayrağı ve temsili toprak ile Konya Valisi Yakup Canpolat tarafından gönderilen Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykubat'ın uç beyi sancak ve beraatı, Vali Büyükakın'a teslim edildi.
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