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737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 19:16 | Son Güncelleme

Şenlik kapsamında, cirit, okçuluk ve savaş sanatları gösterileri sunuldu

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen "737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" kapsamında, cirit ve okçuluk müsabakaları yapıldı.

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin bulunduğu alanda kurulu Yörük çadırlarını ziyaret etti.

Daha sonra Büyükakın ve beraberindekiler, Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen okçuluk ve cirit müsabakalarını izledi.

Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk Kulübü tarafından, okçuluk ve savaş sanatları gösterisi sunuldu.

Kılıç gösterilerinin de yapıldığı şenlikte, Erzurum Kombina Atlı Spor Kulübü ile Erzurum Şengal Atlı Cirit Spor Kulübü arasında cirit müsabakası düzenlendi. Çekişmeli cirit müsabakaları, seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Ardından şenliğe katkıda bulunan kulüplere plaket verildi.

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737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Bilecik

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