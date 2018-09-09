BİLECİK (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Birlik ve beraberliğimize göz dikip, millete fitne fesat karıştırmak için ellerini ovuşturarak gezen bölücüleri, emellerine ulaştırmayacağız." dedi.

Destici, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde yaptığı konuşmada, Söğüt'ün Türk tarihi için önemli bir merkez olduğunu belirterek, asırlar boyu yaşayacak, bir cihan devleti olan Osmanlı'nın burada kurulduğunu hatırlattı.

Türk milletinin milli değerlerine sahip çıkan, duygusal bağlarından kopmayan, her geçen gün, tarihin sayfalarına, yeni izler bırakarak ilerleyen bir millet olduğunu vurgulayan Destici, şunları ifade etti:

"Ecdadımızın kahramanlıklarını unutmayan, atalarımızın, şehitlerimizin emanetine sahip çıkan bir milletiz. Bu güçle bizi yarınlara taşıyacak olan, hiçbir işgalciye, darbeciye, teröriste, vatan hainine, ülke ekonomisi üzerinden, medet uman hainlere prim vermemektir. Birlik ve beraberliğimize göz dikip, millete fitne fesat karıştırmak için ellerini ovuşturarak gezen bölücüleri, emellerine ulaştırmayacağız. Bu ülkenin, bu toprakların milliyetçi, maneviyatçı milli ve yerli unsurlarının birlikteliği bugüne kadar hainlere göz açtırmamıştır. Bundan sonra da bu birliktelik güçlenerek artacak ve hiçbir haine fırsat vermeyecektir. Terörle mücadelemiz içeride ve dışarıda tüm hızıyla devam etmektedir. Terörün tüm unsurlarına karşı kahraman ordumuz, Mehmetçiklerimiz, polislerimiz, güvenlik korucularımız el birliğiyle mücadele etmektedir."