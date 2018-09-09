HABER

737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.09.2018 13:16 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Birlik ve beraberliğimize göz dikip, millete fitne fesat karıştırmak için ellerini ovuşturarak gezen bölücüleri, emellerine ulaştırmayacağız"

BİLECİK (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Birlik ve beraberliğimize göz dikip, millete fitne fesat karıştırmak için ellerini ovuşturarak gezen bölücüleri, emellerine ulaştırmayacağız." dedi.

Destici, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde yaptığı konuşmada, Söğüt'ün Türk tarihi için önemli bir merkez olduğunu belirterek, asırlar boyu yaşayacak, bir cihan devleti olan Osmanlı'nın burada kurulduğunu hatırlattı.

Türk milletinin milli değerlerine sahip çıkan, duygusal bağlarından kopmayan, her geçen gün, tarihin sayfalarına, yeni izler bırakarak ilerleyen bir millet olduğunu vurgulayan Destici, şunları ifade etti:

"Ecdadımızın kahramanlıklarını unutmayan, atalarımızın, şehitlerimizin emanetine sahip çıkan bir milletiz. Bu güçle bizi yarınlara taşıyacak olan, hiçbir işgalciye, darbeciye, teröriste, vatan hainine, ülke ekonomisi üzerinden, medet uman hainlere prim vermemektir. Birlik ve beraberliğimize göz dikip, millete fitne fesat karıştırmak için ellerini ovuşturarak gezen bölücüleri, emellerine ulaştırmayacağız. Bu ülkenin, bu toprakların milliyetçi, maneviyatçı milli ve yerli unsurlarının birlikteliği bugüne kadar hainlere göz açtırmamıştır. Bundan sonra da bu birliktelik güçlenerek artacak ve hiçbir haine fırsat vermeyecektir. Terörle mücadelemiz içeride ve dışarıda tüm hızıyla devam etmektedir. Terörün tüm unsurlarına karşı kahraman ordumuz, Mehmetçiklerimiz, polislerimiz, güvenlik korucularımız el birliğiyle mücadele etmektedir."

- "Bugün birlik ve beraberlik günüdür"

Destici, Türk milletinin mayasının hakla, hoşgörüyle, vicdanla, merhametle, cesaretle yoğrulduğunu, bundan sonra da dinine, toprağına, vatanına, milletine sadık nesiller yetiştirileceğini aktardı.

Değerleri unutturmamanın ve gelenekleri sürdürmenin herkesin ortak görevi olduğunu belirten Destici, "Bu değerlerimizi anmak, yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak hepimizin vazifesidir. Atalarımızdan müstakil, özgür, hür ve bağımsız topraklar teslim aldık. Bizim nesillerimize de hür, bağımsız bir vatan teslim etmek hepimizin boynunun borcudur." dedi.

Türkiye'nin sınırlarının hemen dışında Türk ve İslam coğrafyasının kan ve gözyaşı içerisinde olduğuna işarete eden Destici, şunları kaydetti:

"Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz Çin zulmü altındayken biz burada rahat oturamayız. Çünkü Doğu Türkistan bizim de vatanımızdır. Bayırbucak'taki kardeşlerimiz, Kerkük'teki kardeşlerimiz, Libya'daki kardeşlerimiz, Filistin'deki kardeşlerimiz zulüm altındayken, Kırım işgal altındayken, biz burada rahat oturamayız. Vatan sadece bizim sınırlarımızın çizildiği alan değildir. Türk ve Müslümanların yaşadığı her toprak parçası bizim için Türk ve Müslüman için vatandır. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Bugün el birliğiyle devletimizi yönetenlerin yanında güçlü bir şekilde durma günüdür."

PARTNERÇanakkale'de 'son Troyalı'nın iskeleti bulundu!Çanakkale'de 'son Troyalı'nın iskeleti bulundu!
Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddiaYerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia
Bakan Çavuşoğlu: Bu saldırıların olabileceğini öngörüyorduk (3)Bakan Çavuşoğlu: Bu saldırıların olabileceğini öngörüyorduk (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Bilecik

En Çok Okunan Haberler

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Mert Fırat ve İdil Fırat evlendi! Mert Fırat ve İdil Fırat'ın düğününden görüntüler

Mert Fırat ve İdil Fırat evlendi! Mert Fırat ve İdil Fırat'ın düğününden görüntüler

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

İlginizi Çekebilir

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde açıkladı: Geriye dönüş mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde açıkladı: Geriye dönüş mümkün değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt

CHP'den Tahran zirvesi açıklaması

CHP'den Tahran zirvesi açıklaması

CHP'de deprem! Hep birlikte istifa ettiler

CHP'de deprem! Hep birlikte istifa ettiler

Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!

Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.