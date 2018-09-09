BİLECİK (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Millet olarak gökkuşağının renkleri, türkülerin ezgileri gibiyiz. Hepimiz bu büyük Türk ailesinin mensuplarıyız. Farklılığımız gücümüzdür, güzelliğimizdir. Milletimizin gücü de buradan gelmektedir." dedi. Yıldırım, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen "737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nde yaptığı konuşmada, alanı dolduranlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Söğüt'ün, şanlı Türk tarihinin en muhteşem devletlerinden biri olan Osmanlı'nın en mütevazi yıllarını geçirdiği topraklar olduğunu anlatan Yıldırım, "Burası Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin atası Ertuğrul Gazi'nin yattığı mübarek bir yer. Söğüt'e Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali de metfun. Osmanlı'nın doğduğu bu topraklarda düzenlenen toy, şölen vesilesi hepimizin sevincidir, gururudur." diye konuştu. Yıldırım, Osmanlı'nın 600 yıl hükmettiği topraklarda bugün 55 bağımsız devlet bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti bu devletlerin en büyüğü, Osmanlı'nın varisidir. Hepimiz Ertuğrul Gazi'ye ve onun ayak izlerini taşıyan bu topraklara şükran borçluyuz. Necip milletimizin güzel adetler başlatan ve yaşatan vefalı evlatları, gençleri, insanları var. Milli ve manevi şuurumuzu canlı tutmak, inanç ve kültür değerlerimizi paylaşıp, yaygınlaştırmak gayesiyle devam ettirilen bu adetleri başlatanlardan ve bugünlere getirenlerden Allah razı olsun. Aziz milletimizin maneviyatını yükselten, istikbale duyduğu güveni artıran bu gibi faaliyetler, gönüllerimiz arasındaki bağların güçlenmesine ve birbirimize kaynaşmamıza vesile oluyor. Düzenlenen şölen bir yandan irfanımızı, kültürümüzü paylaşmamıza fırsat sağlarken, diğer yandan geçmişimizin şeref levhalarından aldığımız ilham ile geleceğe güvenle yürümemize imkan veriyor. Tarihin tekerrür etmesini istemiyorsak geçmişi bilmeliyiz, geçmişten ders almalıyız. Zira geçmişini bilemeyenin geleceği olmaz." - "Hepimiz bu büyük Türk ailesinin mensuplarıyız"

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz, gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz." dizelerini anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti: "Kurduğumuz medeniyetimiz ve oluşturduğumuz değerlerimizle insanlığın ufkunu açtık. Medeniyetimizi, değerlerimizi unutmayacağız gençler, nesilden nesile aktaracağız. Böyle yaptığımız zaman hiçbir zaman beka endişemiz olmaz. Ecdadımız önce kendini bildi. Sonra yüzlerce yıl bizi biz yapan inanç ve kültür değerlerimizi yaşatıp genişleterek yeryüzünün en muhteşem devletlerinden birini kurdu. Böylece Asya bozkırlarından, Oğuzların renklerini ve seslerini Anadolu'ya taşıyıp, dünya tarihinin eşsiz destanlarından birini yazdı. Millet olarak gökkuşağının renkleri, türkülerin ezgileri gibiyiz. Hepimiz bu büyük Türk ailesinin mensuplarıyız. Farklılığımız gücümüzdür, güzelliğimizdir. Milletimizin gücü de buradan gelmektedir." - "Bizler ancak vatanımızla yaşarız" "Yüzlerce yıl aleme nizam vermek için mücadele verdik." diyen Yıldırım, şunları dile getirdi: