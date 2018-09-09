BURSA (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Şunu dost ve düşman herkes bilsin, paramız, ekonomimiz üzerinden yapılan operasyonlar, kurulan oyunlar mutlaka bozulacaktır. Zorluk çekeceğiz ama güçlünün hukukunun yerini haklının hukuku mutlaka alacaktır." dedi. Yıldırım, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen "737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nde yaptığı konuşmada, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyete aşık olduğunu söyledi. Yüzlerce yıl Allah'ın adını yüceltmek, adaleti yaymak için mücadele edildiğini anlatan Yıldırım, "Bu sebeple ki milletçe kendimizi mazlumların hamisi gördük. Bugün de bu hasletimizi halen devam ettiriyoruz. İşte bu yüzden milli gelirimize göre dünyada en fazla yardım yapan ülkeyiz." ifadelerini kullandı. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa önce yardıma Türk milletinin koştuğunu belirten Yıldırım, "Nerede ağlayan bir ana, boynu bükük bir çocuk varsa yanında olan yine biziz. Gönül, inanç coğrafyamızda mazlum milletler arasında herkese yardım ediyoruz. Suriye'de, Irak'ta barışı tesis edip güven içinde yaşanacak ortam için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız, meclisimiz, hükümetimiz, güvenlik güçlerimiz, sivil topum kuruluşlarımız gece gündüz demeden bu istikamette çalışıyor." diye konuştu.

- "Türkiye'yi teslim alamayacaklar" Yıldırım, yüreklerin birlikte atıyor olmasının Türk milletinin en büyük gücü olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "Bizi çözmek, birbirimize düşürmek, aramıza fitne sokmak isteyenler mevcuttur. Ekonomik, sosyal, siyasi nedenleri bahane eden hainler, bizi zayıflatmak için ellerinden geleni yapmaktadır. Dış mihrakların güdümündeki bölücü ve FETÖ'cü hainlerin hedefi de aynıdır. Ne yaparsa yapsınlar Türkiye'yi teslim alamayacaklar. Her saldırı sonrasında daha da güçleneceğiz. Daha fazla birbirimize kenetleneceğiz. Fitne odaklarına karşı daha da uyanık olacağız. Yüreklerimiz bir attığında en güçlü top güllelerinin bizi yıkamayacağını herkes gördü, bundan sonra da görecektir." - "Kurulan oyunlar mutlaka bozulacaktır" Türk milletinin tarihin öznesi olduğuna işaret eden Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı: "Gövdesi Anadolu, bir kolu Balkanlar, bir kolu da Kafkaslardadır. Bir ayağı Nil Nehri'nde, diğer ayağı da İdil'dedir. Ne diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk? 'Türklerin vatan sevgisiyle dolu göğüsleri, düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir.' Şunu dost ve düşman herkes bilsin, paramız, ekonomimiz üzerinden yapılan operasyonlar, kurulan oyunlar mutlaka bozulacaktır. Zorluk çekeceğiz ama güçlünün hukukunun yerini haklının hukuku mutlaka alacaktır. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in bu konuda bizi uyaran sözleri ne kadar anlamlıdır: 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu attıkça yürekler, onu top sindiremez.' Yakın zamanda yaşadığımız 15 Temmuz'daki darbe girişimi, bu konuda gözümüzün açılmasına vesile olmuştur. Yıllarca sinsi bir şekilde içimize yerleşen hainlerin tanklarla, toplarla yaptıkları saldırıdan yeterince ders aldık. İnşallah bir daha böyle hainlikleri yaşamayacağız ve devletimiz ilelebet payidar olacak."