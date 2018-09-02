737'nci Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hayme Ana cefakar, vefakar, fedakar ve cesur Türk kadınının en görkemli sembolüdür. Onun tarih içinde üstlendiği rol, gördüğü işlev çok az kadına nasip olmuştur. Hayme Ana kadının Türk toplum yaşantısında üstlendiği anlamlı rolün, gurur duyulacak kadın, erkek eşitliğinin de en şanlı örneklerindendir." dedi.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "devlet ana" diye tanınan "Hayme Ana" için Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündeki kabri başında bu yıl 737'nci kez anma töreni düzenlendi.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hayme Ana'nın türbesini ziyaret ederek, dua etti. Ersoy, törenlerin yapıldığı alandaki yörük çadırlarını da gezdi.

Bakan Ersoy, yaptığı konuşmada, Hayme Ana'nın hakka yürüdüğü 1281 yılından bu yana bu topraklarda 737 kez gerçekleştirilen şenliklerin sahip olunan köklü gelenek ve göreneklerin, hiçbir millete nasip olmayacak şanlı tarihin en açık ispatı olduğunu söyledi.